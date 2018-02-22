نشرة طرح السندات الدولارية تشرح مخاطر الإرهاب على السياحة

السندات الحكومية

مها أبوودن



لم تحسم نشرة طرح السندات المحلية الدولارية فى الاسواق العالمية، أمر تحسن نشاط القطاع السياحى خلال المرحلة المقبلة، بل أكدت أن مصر لا تزال فى مرحلة محاربة الارهاب فى سيناء على وجه الخصوص، وربما يؤدى ذلك الى المزيد من الهجمات الارهابية خلال المرحلة المقبلة، ما يؤثر على القطاع السياحى والاقتصاد ككل.



يشار الى ان مصر طرحت منذ بضعة أيام سندات بقيمة 4 مليارات دولار فى بورصة لوكسمبورج، عن طريق نشرة طرح تسمح بطرح 20 مليار دولار، وأدار عملية الطرح تحالفًا يضم 5 بنوك استثمار هى: جى بى مورجان، وسيتى بنك، وناتكسيس، وابو ظبى الوطنى، واتش اس بى سى.



وربطت نشرة الطرح بين ظهور ما يسمى بـ"الدولة الاسلامية"، خلال السنوات الأخيرة فى العديد من البلدان، لا سيما الشرق الأوسط، وبين الهجمات الارهابية التى حدثت منذ إزاحة الرئيس محمد مرسى فى عام 2013 من سدة الحكم فى مصر، لا سيما الهجمات الارهابية التى شهدتها سيناء فى الآونة الاخيرة، والتى أدت الى سقوط العديد من الضحايا من بينهم ضباط فى الجيش والشرطة المصرية ، فضلا عن تفجير الطائرة الروسية التى كانت تحلق فى سماء شرم الشيخ عام 2015 .



وقالت نشرة الطرح ايضا ان هذه الهجمات الارهابية ، وتردى الحالة الامنية سواء خاصة فى سيناء أدت الى العديد من الصعوبات الاقتصادية فعلى سبيل المثال تواجه مصر صعوبات حالية فى نقل الغاز الطبيعى الى الاردن عبر شبه جزيرة سيناء .



وذكرت النشرة بعد استعراض عدد من الحوادث الارهابية التى طالت سيناء وغيرها من المدن ، ان الحالة الامنية وقتها اضطرت الرئيس عبد الفتاح السيسى الى اعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر ، ولكن الهجمات الارهابية ظلت تتصاعد الى ان وقع الهجوم الارهابى على مسجد صوفى فى بئر العبد بشمال شيناء ليتم الاعلان عن اجراءات بالغة الصعوبة فى مواجهة الارهاب





