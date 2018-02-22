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سيـــاســة
التعليم تنظم تدريبات لتطوير مهارات العاملين
الخميس 22 فبراير 2018 03:47 م
مهارات العاملين
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مهارات العاملين
المال - خاص
نظم مركز إعداد القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم، تدريبات لتطوير مهارات العاملين بالوزارة.
وأكد الدكتور أحمد حشيش، رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، على اهتمام المركز بتنمية قدرات العاملين الشخصية وقابلياتهم المهنية والنفسية وإكسابهم مهارات وخبرات تساعدهم على الارتقاء في مسيرة عملهم، وتنظيم التدريبات المختلفة لاستفادة العاملين في جميع التخصصات.
وأكد حسن خطاب، مدير الإدارة العامة للتنمية المهنية بالمركز، أن تدريب برنامج (التقنيات الحديثة في إدارة العمل) يهدف إلى تزويد القيادات التربوية بالقطاعات المختلفة بأحدث التقنيات لإدارة العمل إدارة فعالة في المواقع التعليمية.
وفى سياق متصل، أضاف أسامة شعراوي مدير عام الإدارة العامة لشئون المركز وضبط الجودة، أن برنامج (تصميم استراتيجيات وخطط المتابعة والتقييم) يهدف إلى إكساب القيادات التربوية من مسئولي المتابعة وتقويم الأداء مهارة تصميم الاستراتيجيات، وخطط العمل التنظيمية اللازمة لتحقيق عملية المتابعة الفعلية والتقييم الدقيق.
وأوضحت الدكتورة هالة محمد مكرم مخطط البرامج بالمركز أن تدريب برنامج (مهارات الثقافة الرقمية "التمكن المعلوماتي والتقني") يهدف إلى تمكين القيادات التربوية من مدراء المراحل التعليمية بالمديريات والإدارات التعليمية من إدارة العمل، وصناعة القرار الذكي المبني على المعرفة الدقيقة والتقنية الحديثة.
وأكدت الدكتورة عزة محمد عامر منسقة برنامج (الإعلام التربوى واستراتيجية تغيير المسار) على أن البرنامج يهدف إلي صقل خبرات المتدربين بالانفتاح الإعلامى السلبى وطرح البدائل بإعلام تربوى قيمى.
وزارة التربية والتعليم
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