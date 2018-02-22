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استثمار
وزيرة السياحة تشهد تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى
الخميس 22 فبراير 2018 03:38 م
رانيا المشاط
أخر الأخبار
وكيل البنك المركزي
المشاط تعرب عن سعادتها بتوافد الآلاف لمشاهدة هذه الظاهرة الفريدة
المال - خاص
وسط تغطية إعلامية مصرية وعالمية واسعة، شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مع الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، واللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، وهشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، فجر اليوم فى احتفالات تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثانى بقدس الأقداس بالمعبد الكبير بمدينة أبو سمبل، فى الظاهرة الفلكية الفريدة التى تتكرر يومى 22 أكتوبر و22 فبراير من كل عام.
أعربت وزيرة السياحة عن سعادتها بالمشاركة فى هذا الحدث، وعن تفاؤلها بتوافد الآلاف من مختلف الجنسيات أمس لمشاهدة ظاهرة التعامد هذا العام.
وأكدت الوزيرة أن هذا الإقبال يعكس إعجاب العالم بعبقرية وعظمة قدماء المصريين، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة الفريدة تؤكد أنهم كانوا على علم ودراية تامة بعلوم الفلك والتخطيط والهندسة.
وأشارت إلى أن منطقة أبو سمبل هي أحد أهم مواقع "آثار النوبة" المدرجة ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي، وتضم معبدين بناهما الملك رمسيس الثاني ، موضحة أن الدولة المصرية قامت بمجهودات كبيرة لنقل وانقاذ المعبدين بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وتم ذلك في اطار الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة عام 1962.
ومن جانبه أكد هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة على أهمية مثل هذه الأحداث والفعاليات في إلقاء الضوء على المقصد السياحى المصرى، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 4000 مشارك اليوم من مختلف الجنسيات، من مصريين ومن الدول العربية و الأوروبية والآسيوية، ما يشير الى عودة السياحة الثقافية، وأضاف أن تواجد العديد من الصحف ووسائل الإعلام الدولية لتغطية هذا الحدث يساهم في نشر الأخبار الإيجابية عن مصر للعالم أجمع .
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