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طاقة
وزير الكهرباء يبحث سبل جذب الاستثمارات الصينية
الخميس 22 فبراير 2018 03:28 م
محمد شاكر 555669
أخر الأخبار
محمد شاكر 555669
عمر سالم
استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة -اليوم الخميس- سونج إيجو، سفير الصين بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون القائم والمستقبلى بين البلدين في مجال الكهرباء والطاقة.
وأشاد شاكر في بداية اللقاء بالعلاقات المصرية الصينية التي ترتبط مصر مع الصين، وتعززت في الفترة الأخيرة وأبرزها في مجال الكهرباء، وأكد على دعم وتشجيع التعاون مع الشركات الصينية.
وخلال اللقاء مناقشة المشروعات القائمة، منها مشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقة ورفع كفاءة وتدعيم خطوط نقل الكهرباء مع الشركات الصينية، بالإضافة إلى مشروع العدادات الذكية، وبعض المشروعات الجارى تقييمها ومنها محطة لتوليد الكهرباء من الفحم في منطقة الحمراوين مع تأكيد الالتزام بإتاحة الفرصة لكل المتقدمين بمنتهى الشفافية.
وأكد في نهاية اللقاء على حرص الوزارة على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع دول شرق آسيا.
الكهرباء
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