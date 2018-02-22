الجمعية الأورومتوسطية تعتمد تقريراً مصرياً عن التصدى للإرهاب

الدالى: مواجهة التطرف يتطلب تضافر الجهود والالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية

لابد من تعزيز دور السلطات المحلية فى احتواء الشباب وتعظيم دور المرأة



بدور إبراهيم



أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، أن التصدى لظاهرة الإرهاب يتطلب تضافر الجهود الدولية والمحلية معاً كى تؤتى بثمار ملموسة من خلال ثلاث نقاط رئيسية تشمل:



احترام كل الدول بما فى ذلك الأقاليم والمحليات لالتزاماتها بمقتضى المواثيق والقرارات الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2354 لعام 2017 والذى طالب كافة الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة التطرف المؤدى إلى الإرهاب.



لافتاً أن إلى التطرف بكل أشكاله يؤدى إلى تبرير اللجوء للعنف والوقوع فى إثم ارتكاب الأعمال الإرهابية وبالتالى فيجب أن يكون واضحاً لنا جميعاً أنه لا يوجد تطرف جيد وتطرف سيئ، لأن التطرف هو فى حد ذاته الخطوة الأولى نحو الإرهاب.



بالإضافة إلى أهمية مكافحة الفكر المتطرف فى إطار جهودنا لمكافحة الإرهاب خاصة الأفكار والخطاب الذى يستهدف جذب الشباب إلى ارتكاب أفعال إرهابية.



جاء ذلك خلال التقرير الذى أعده محافظ الجيزة ورئيس الوفد المصرى المشارك فى الجمعية الأورومتوسطية للأقاليم والمحليات والتى استضافتها الجيزة على مدار يومين للمرة الاولى عن دور السلطات دون الوطنية فى منطقة البحر المتوسط فى التعامل مع التشدد والتطرف حيث أوصى التقرير بتعزيز دور السلطات المحلية بمنح الفرصة للأشخاص المحليين وقيام البلديات بدور أساسى فى الاستجابة الفعلية لاحتياجات الشباب وتطوير برامج التوعية والتنمية المجتمعية والمشاركة فى المبادرات الشبابية.



كما أوصى التقرير الذى تم اعتماده فى الجلسة العامة التاسعة والتى اختتمت أمس بتعزيز دور المرأة وإدماجها على جميع المستويات وتدريبهم على التعامل مع تدابير مكافحة التطرف.



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وقال محافظ الجيزة فى تصريحات له أنه طالب بضرورة الاستثمار الاجتماعى والاقتصادى والثقافى والرياضى وتمكين منظمات المجتمع المدنى فى فتح مجالات عديدة وشغل أوقات الشباب ودعم الحوار وتبادل المعارف، إضافة إلى مواجهة الفقر واحتواء أطفال الشوارع ودمجهم اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً وتعظيم قيم الانتماء وحب الوطن وتشجيع الطلبة ورعايتهم.



وأضاف الدالى أن ظاهرة الإرهاب من أخطر الظواهر التى يواجهها عالمنا المعاصر وأكثرها تعقيداً وتشعباً، فقد انتشرت بشكل غير مسبوق لتشمل كل بقاع العالم تقريباً أى اتسع النطاق الجغرافى الذى تتحرك فيه بحيث يصعب حصرها فى منطقة أو دولة بعينها، وهو بُعد جديد يضاعف من خطورتها، فنجدها فى الشرق الأوسط وفى أفريقيا وفى أوروبا وأمريكا متجاوزة لكل الحدود والقوميات، بل باتت تضم بين صفوفها أعضاء من مختلف الجنسيات الشرقية والغربية معاً مما يؤكد استمرار قدرتها على التشعب والإمتداد ومن ثم يفرض هذا التحدى دور ومسئولية أساسية على السلطات المحلية فى مكافحة التشدد والتطرف لدى الشباب.



وقال إن هناك عوامل أساسية تعطى للإرهاب القدرة على النمو والانتشار السريع ربما لم تتوافر بهذه الكثافة فى العقود الماضية، وفى مقدمتها الأفكار المتطرفة العابرة لحدود الدول وكذا المنابر الإعلامية والتى تستخدمها التنظيمات الإرهابية للتحريض على الأفكار المتطرفة لتحقيق أهدافها ونشرها على نطاق واسع خاصة بين الشباب معتمدة على أكثر الأدوات التكنولوجية المتطورة الحديثة للترويج لأشد الأفكار الرجعية والمختلفة، حيث تتعذر الرقابة الفعلية عليها، مضيفاً أن التحديات الإقتصادية التى يعانى منها الشباب تجعلهم أكثر عرضة للوقوع فى براثن الإرهاب مما زاد من تأثير تلك الأفكار المتطرفة وما يواكبها من زيادة إستخدام الإعلام ووسائل التواصل الحديثة والتى بدورها تزيد من الصراعات الدولية والإقليمية التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط والمتوسط.