قطع المياه عن عدة مناطق بالقليوبية لمدة 12 ساعة

محطة المياه

المال - خاص



تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن قطع المياه لمدة 12 ساعة عن مناطق ( أم بيومي - منطى - عبد المنعم رياض1 - عبد المنعم رياض 2 - المحلاوي - أرض الجنينة - حوض البقمة - مدينة السعادة - حوض الرملة - أرض محطة كامل - بيجام - مدينة النور - منشية عبد الناصر - عزبة عثمان - التعاون ) وذلك اعتبار من الساعة 8 مساء السبت الموافق 24/2/2018 حتى 8 من صباح اليوم التالي الأحد الموافق 25/2/2018 ،وذلك نظرا لقيام شركة صرف صحي القاهرة بأعمال تغير عدد 2 ماسورة قطر 1000مم بخط طرد صرف صحي محطة بيجام.



وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.



وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.