جهاز المشروعات: 3 مليارات جنيه أرصدة المتناهى الصغر بالبنوك

نيفين بدر الدين

أحمد الدسوقى



قالت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إن إجمالى أرصدة التمويل متناهى الصغر لدى البنوك فقط تقدر بنحو 3 مليارات جنيه.



وأشارت فى تصريحات، الى أن هذه التمويلات تم ضخها لأكثر من 300 ألف عميل، لافتة الى أن الجهاز وقع عقودا بقيمة 940 مليون جنيه مع بنوك القاهرة ومصر والزراعي المصري لاعادة اقراضها.



وتوقعت ارتفاع حجم التمويلات للقطاع خلال العام الحالى، مؤكدة أن هناك اقبالا كبيرا للغاية على التمويل متناهى الصغر.



وبحسب احدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن إجمالى تمويلات القطاع" لدى الشركات والجمعيات فقط" ارتفع إلى 7.1 مليار جنيه خلال 2017، مقابل 4.4 مليار خلال العام قبل الماضى 2016.



واستحوذت شركات التمويل متناهى الصغر العاملة بالسوق، على 35.3% من النشاط، خلال العام الماضى 2017، مقارنة بـ 23.3% خلال 2016 بعدما ضخت 2.5 مليار جنيه إلى 557 ألف عميل، مقابل مليار إلى 289 ألف عميل فقط خلال 2016.