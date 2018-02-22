EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
جهاز المشروعات: 3 مليارات جنيه أرصدة المتناهى الصغر بالبنوك
الخميس 22 فبراير 2018 01:02 م
نيفين بدر الدين
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
جهاز المشروعات: حريصون على تقييم مردود أنشطتنا على المواطنين
جهاز المشروعات: 12.2 مليون جنيه لعشر جمعيات أهلية
نيفين بدر الدين
أحمد الدسوقى
قالت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إن إجمالى أرصدة التمويل متناهى الصغر لدى البنوك فقط تقدر بنحو 3 مليارات جنيه.
وأشارت فى تصريحات، الى أن هذه التمويلات تم ضخها لأكثر من 300 ألف عميل، لافتة الى أن الجهاز وقع عقودا بقيمة 940 مليون جنيه مع بنوك القاهرة ومصر والزراعي المصري لاعادة اقراضها.
وتوقعت ارتفاع حجم التمويلات للقطاع خلال العام الحالى، مؤكدة أن هناك اقبالا كبيرا للغاية على التمويل متناهى الصغر.
وبحسب احدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن إجمالى تمويلات القطاع" لدى الشركات والجمعيات فقط" ارتفع إلى 7.1 مليار جنيه خلال 2017، مقابل 4.4 مليار خلال العام قبل الماضى 2016.
واستحوذت شركات التمويل متناهى الصغر العاملة بالسوق، على 35.3% من النشاط، خلال العام الماضى 2017، مقارنة بـ 23.3% خلال 2016 بعدما ضخت 2.5 مليار جنيه إلى 557 ألف عميل، مقابل مليار إلى 289 ألف عميل فقط خلال 2016.
التمويل متناهي الصغر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا