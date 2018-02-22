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بنـــوك
تنمية المشروعات يوقع 14 عقدًا مع جمعيات بقيمة 23.8 مليون جنيه
الخميس 22 فبراير 2018 12:49 م
نيفين جامع الصندوق الاجتماعى
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نيفين جامع الصندوق الاجتماعى
أحمد الدسوقى
وقعت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، اليوم الخميس، 14 عقدًا جديدًا لتمويل مشروعات متناهية الصغر مع عدد من الجمعيات الأهلية.
وتقع الجمعيات فى 8 محافظات، هى: "القاهرة، الفيوم، المنيا، بنى سويف، قنا، سوهاج، أسوان والبحيرة".
وقالت جامع، خلال حفل التوقيع، إن القيمة الإجمالية للعقود تبلغ 23.8 مليون جنيه وفرها جهاز تنمية المشروعات، من خلال عدة اتفاقيات أبرزها "صندوق خليفة لتطوير المشاريع"، و"تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين"، "SAIL" الممولتين من الصندوق الدولى للتنمية (الإيفاد).
وتوقعت أن يتيح التمويل المقدم لهذه الجمعيات تنفيذ ما يقرب من 2380 مشروع متناهى الصغر، مما يوفر آلاف من فرص العمل لأبناء المحافظات الثمانية على أن يتم توجيه نسبة 25% على الأقل من إجمالي قيمة تلك العقود للمشروعات المملوكة للسيدات، بهدف دعمهن اقتصاديًا واجتماعيًا.
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