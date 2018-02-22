الزمالك يسعى لمواصلة صحوته أمام النصر.. والأهلى لتعطيل عجلة الإنتاج

على المصرى





تنطلق اليوم الخميس، مباريات الجولة السادسة والعشرون من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم وتستمر على مدار أربعة أيام ، وتقام اليوم الخميس مباراتين يلتقي خلالهما الاتحاد السكندري مع إنبي على ستاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، فى الخامسة مساء، ويحل الزمالك ضيفا ثقيلا على النصر، فى ستاد القاهرة الدولى، فى الثامنة مساء.





وتلعب غدا الجمعة، مباراة وحيدة بين طلائع الجيش وبتروجيت، في ستاد الدفاع الجوي، فى الخامسة مساء، وتقام يوم السبت 4 مباريات، حيث يلتقى الرجاء مع سموحة بستاد برج العرب الفرعي، والأسيوطي سبورت مع الداخلية بملعب الأسيوطي، ويقام اللقاءان فى الثانية والنصف عصرا.





ويلتقى الإسماعيلي مع طنطا بستاد الإسماعيلية، فى الخامسة مساء، الأهلي مع الإنتاج الحربي بستاد القاهرة الدولى، فى الثامنة مساء، وتختتم الجولة يوم الأحد بمباراتين، يلعب المقاولون العرب مع المصري بستاد الجيش المصرى ببرج العرب، فى الخامسة مساء، ومصر المقاصة مع وادي دجلة بستاد بني سويف، فى السابعة والنصف مساء.