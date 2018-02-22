هالة السعيد والجندى يناقشان خطة التنمية متوسطة المدى

دكتورة هالة السعيد

أحمد عاشور



تعقد اليوم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري جلسة حوار مجتمعي جديدة استكمالا لسلسلة الجلسات حول إعداد خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي في عامها الأول (18/2019) _ (21/2022)، وذلك بمقر معهد التخطيط القومي وبحضور اللواء/ أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، ومحافظو مطروح، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والغربية، ودمياط، والبحيرة.



وقالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، إن كل الخطط السنوية التى تضعها الحكومة فى تأتي في إطار رؤية 2030، التى تستهدف الوصول لجودة أعلى لحياة المواطنين، ومراعاة حقوق الأجيال، كما أن مصر تقدمت بشكل تطوعى مع 40 دولة أخرى للأمم المتحدة لمراجعة خططها وبحث مدى توافقها مع أهداف المنظمة التى وضعت فى 2015، وأضافت أن خطة تحديث الإستراتيجية تستهدف مراعاة احتياجات جميع القطاعات، وتحقيق التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما أن المرأة والشباب هما المحور الرئيسى للإستراتيجية الجديدة.



تأتي جلسات الحوار المجتمعي في إطار حرص وزارة التخطيط على المشاركة المجتمعية في وضع خطة التنمية متوسطة المدي وخطة العام المالي المقبل 2018/2019.



يذكر أن وزارة التخطيط كانت قد أطلقت أول حوار مجتمعي بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2018/ 2019، حتى العام المالي 2021/ 2022، بحضور ممثلين عن القطاع السياحي، والمقاولات، والبنوك.