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بنـــوك
جهاز المشروعات يضخ قروض 2.2 مليار جنيه للمتناهى الصغر
الخميس 22 فبراير 2018 12:33 م
المشروعات الصغيرة
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المشروعات الصغيرة
أحمد الدسوقى
نجح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى ضخ تمويلات بقيمة 2.2 مليار جنيه، خلال العام الماضى.
وقالت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهى الصغر بالجهاز، فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن هذه القروض تم ضخها إلى 233 ألف عميل خلال عام 2017.
وأكدت أن الجهاز يخطط لضخ تمويلات بقيمة تتعدى 2.2 مليار جنيه خلال العام الحالى 2018 لقطاع التمويل متناهى الصغر فقط، عبر البنوك والجمعيات شركات التمويل متناهى الصغر، والإقراض المباشر.
وأضافت أن 4 جمعيات أهلية بصدد التحول من فئة (ب) إلى فئة (أ)، و4 جمعيات أخرى بصدد التحول من فئة (ج) إلى فئة (ب).
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