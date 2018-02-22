اتحاد التأمين يطور موقعه الإلكترونى

علاء الزهيري - اتحاد التأمين



ماهر أبو الفضل والشاذلى جمعة:



يخطط الاتحاد المصرى للتأمين لتطوير موقعه الالكترونى لاستحداث صفحة بهدف نشر الوعى التأمينى ولاثقافة التأمينية لدى حملة وثائق التأمين على السيارات لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم والخطوات التنفيذية التى يجب إتباعها فى حالة وقوع حادث سواء للسيارة أو للأشخاص الراكبين أو المارة وكذلك لممتلكات الغير.



وأكد الاتحاد فى بيانه اليوم أنه يقوم بالتعاون مع التأمين بالتعريف بالتأمين على السيارات فى الصحف والمجلات والمقالات الاذاعية وبرامج التليفزيون وعلى سبيل المثال البيان الصحفى الذى اصدره الاتحاد بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتوعية العملاء لمراجعة قيمة السيارة المؤمن عليها مع شركات التأمين لتجنب تحمل جزء من الخطر (شرط النسبية).



وقد أظهر بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إجمالي عدد حوادث السيارات على الطرق خلال عام 2016 إلى 14710 حادثة، مقابل 14548 عام 2015، بنسبة ارتفاع 1.1 ٪، نتج عن هذه الحوادث 5343 متوفى، و18646 مصابا، و21089 مركبة تالفة.



وأوضح الاتحاد أن التأمين على السيارة نوعين تأمين إجباري والأخر تكميلي، أما التأمين الاجباري فهو تطبيقاً للقانون 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع ينص في مادة الأولى على أنه يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع (الملاكي والأجرة والنقل والأوتوبيس) المرخص فى تسييرها طبقا لأحكام قانون المرور، ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذا لهذا القانون داخل جمهورية مصر العربية، في حين أن التأمين التكميلي يغطي أي تلفيات كلية أو جزئية تحدث للسيارة ناتج عن حادث أو سرقة كلية او جزئية او حريق كلي أو جزئي، ولغرض إتمام الفائدة ستقتصر النشرة على شرح التأمين التكميلي على السيارات وسنوالي في النشرات التالية شرح التأمين الإجباري بشكل كبير من الاستفاضة.



وـشار إلى أن وثيقة التكميلى يكون باسم العميل الثابت اسمه في رخصة تسيير السيارة المؤمن عليها ويكون فى بعض الاحوال لصالح البنك القائم بإقراض العميل لقرض السيارة "إن وجد "، ومعنى ذلك أنه في حالة التعويض يصرف باسم البنك الموضح اسمه في رخصة السيارة والوثيقة أو الشركة مانحة القرض أياً كان نوع التعويض سواء كان تعويض جزئي او تعويض كلي وفي بعض الحالات تسمح بعض البنوك بأن يصرف التعويض الجزئي باسم العميل مباشرة وتشترط فقط صرف التعويضات الناتجة عن الهلاك الكلي للسيارة الناتجة عن السرقة الكلية او الحريق الكلي او التعويضات الجسيمة باسم البنك.

ولكي تتم عملية اصدار الوثيقة بشكل سليم لابد أن يوضح العميل سند ملكيته للسيارة ففي حال السيارات (الزيرو) يتم التأمين بموجب خطاب الافراج الصادر باسم التوكيل والذي يقوم بدوره ببيع السيارة باسم العميل وفي حالة السيارات المستعملة يكون المستند هو الرخصة او عقد البيع الموثق في الشهر العقاري باسم المالك الجديد أو توكيل بيع السيارة موثق بالشهر العقاري.



وتغطى وثيقة التكميلى قيمة التلفيات الجزئية والتي تحتاج إلى إصلاح أو تغيير لأي جزء من السيارة نتيجة حادث يقع للسيارة المؤمن عليها وكذلك قيمة التلفيات التي تحدث بالسيارة نتيجة الحريق الجزئي أو السرقة بجانب تعويض المؤمن له عن قيمة السيارة بالكامل نتيجة حادث حريق للسيارة بالكامل وبالتالي لا يجدى إصلاحها أو وقوع حادث جسيم ينتج عنه اعتبار السيارة هلاك كلي وتغطية (الغير) والذي تحدث له تلفيات مادية نتيجة خطأ قائد السيارة المؤمن عليها والذي اصطلح على تسميته (المسئولية المدنية) وايضا تغطية الحوادث الشخصية لركاب السيارة المؤمن عليها.

