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نقل وملاحة
مميش: انتهاء تسويات المستثمرين بالمنطقة الجنوبية آخر 2018
الخميس 22 فبراير 2018 12:18 م
الفريق مهاب مميش
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الفريق مهاب مميش
طه: اعتمدنا خمسة عقود وجار دراسة بعض المشروعات
نادية صابر
أعلن الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس هيئة قناة السويس عن انتهاء الهيئة الاقتصادية من إجراء التسويات مع بعض المستثمرين بالمنطقة الجنوبية لتنتهي جميع المشكلات العالقة مع كل الشركات في العين السخنة بنهاية العام الحالي.
وقال مميش إن مجلس إدارة المنطقة وافق في اجتماعه الأخير على تسويات عقود شركات سيفورا للإنشاءات والتنمية الصناعية لمساحة 2 مليون متر مربع ،والسويس للتنمية الصناعية لمساحة 2.266 مليون متر مربع، وشركة تنمية خليج السويس لـ 1.2 مليون متر مربع.
من جانبه أكد اللواء محفوظ طه نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية أن الهيئة اعتمدت 5 عقود تسويات خلال الفترة الماضية والحالية تضمنت الثلاث تسويات الأخيرة وتسوية عقد شركة الشرقيون للتنمية الصناعية وعقد باتفاق ثلاثي بين الهيئة وشركة البحر الأحمر للنحاس ،وشركة المصرية الصينية، مشيراً إلى أن هذه العقود كانت عالقة منذ عام 2012 وتمت تسويتها أواخر العام الماضي والعام الحالي.
وأضاف اللواء محفوظ أن معدلات تنفيذ المشروعات بالمنطقة الجنوبية "العين السخنة" تسير وفقاً للجداول والخطط المحددة مؤكداً على انتهاء التفاوض مع بعض الشركات العاملة في مجال البتروكيماويات للاستثمار داخل المنطقة وكذلك إنشاء محطة للصب الجاف بميناء الأدبية .
وفي نفس السياق أكد دكتور خالد عبد المنعم المدير التنفيذي للشئون القانونية بالهيئة أن التسويات التي تم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة ستعرض على اللجنة الوزارية لفض المنازعات ومجلس الوزراء خلال الاسبوع المقبل وذلك في ضوء قرارات المجموعة الوزارية لفض نزاعات الاستثمار بشأن الأراضي الصادر قرار لها من قبل رئيس مجلس الوزراء بسحبها خاصة غير المنماة، لافتاً إلى أن هذه التسويات اعتمدت للحفاظ على كل حقوق الدولة المتمثلة في المنطقة الاقتصادية وكذلك حقوق الطرف الآخر المستثمر، ويجرى حالياً دراسة تسويات أخرى مع مطورين صناعيين لتنتهى بذلك كل التسويات والمشكلات آخر 2018.
الهيئة الاقتصادية لقناة السويس
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