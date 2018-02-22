رئيس مركز التطوير بالشركة: صحة المستهلك على رأس أولويات نستله

نستله

المال ـ خاص



قالت جويل أويومى، رئيس مركز الأبحاث والتطوير «نستله أبيدجان» إن التوجه الرئيسى للشركة هو التركيز على صحة المستهلك، الذى يُعد على رأس أولوياتها، من خلال طرح عدد من المبادرات المستمرة، خاصة التى تهتم بصحة الأطفال الذين هم عماد المستقبل.



وأشارت أويومى، على هامش المنتدى الأفريقى لعلوم التكنولوجيا والابتكار، الذى أقيم بالقاهرة مؤخرًا، إلى أن رحلة المنتجات الغذائية داخل" نستله "تمر بدورة مهمة حتى تصل إلى يد المستهلك، من 39 مركزًا، تعمل على تطوير المنتجات الغذائية من خلال أحدث التقنيات العالمية، وتستهدف فى المقام الأول صحة الأفراد من خلال أبحاث على الغذاء يقف خلفها فريق كبير من العلماء والمهندسين واختصاصى التغذية والتشريعات الغذائية ممن يهتمون بصحة المستهلك.



وأضافت رئيس مركز البحوث والتطوير أن هذا يأتى من خلال فهم كامل لطبيعة المستهلك فى بيئات مختلفة فى مختلف الأسواق بالعالم، إلى جانب دراسة عاداته الغذائية، مع أهمية دراسة آليات توفير المواد الخام والتحديات المتعلقة بها.



ونوهت أويومى، أن «نستله» تمتلك أكبر مؤسسة فى العالم، خاصة للأبحاث وتطوير المنتجات الغذائية حول العالم، يعمل بها5 آلاف موظف حول العالم، كما تمتلك الشركة 2000 علامة تجارية و418 مصنعًا في86 دولة حول العالم، بحجم عمالة يقارب 328 ألفًا في150 دولة، بحجم مبيعات يومى يقدر بمليار منتج.



يذكر أن منتجات نستله موجودة بمصر منذ عام 1870، فيما تقدر حجم الاستثمارات بالسوق المصرية بمليار جنيه فى السنوات الخمس الماضية فى عدة قطاعات، وتبلغ صادرات الشركة ما يقارب50 مليون دولار سنويًا إلى "لبنان – الأردن – دول الخليج – وليبيا – السودان – الولايات المتحدة الأمريكية"، ولديها 3 مصانع بمصر، ويقدر حجم العمالة بـ 3500موظف دائم وموسمى.