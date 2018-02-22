EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
رئيس مركز التطوير بالشركة: صحة المستهلك على رأس أولويات نستله
الخميس 22 فبراير 2018 10:50 ص
نستله
أخر الأخبار
نستله
المال ـ خاص
قالت جويل أويومى، رئيس مركز الأبحاث والتطوير «نستله أبيدجان» إن التوجه الرئيسى للشركة هو التركيز على صحة المستهلك، الذى يُعد على رأس أولوياتها، من خلال طرح عدد من المبادرات المستمرة، خاصة التى تهتم بصحة الأطفال الذين هم عماد المستقبل.
وأشارت أويومى، على هامش المنتدى الأفريقى لعلوم التكنولوجيا والابتكار، الذى أقيم بالقاهرة مؤخرًا، إلى أن رحلة المنتجات الغذائية داخل" نستله "تمر بدورة مهمة حتى تصل إلى يد المستهلك، من 39 مركزًا، تعمل على تطوير المنتجات الغذائية من خلال أحدث التقنيات العالمية، وتستهدف فى المقام الأول صحة الأفراد من خلال أبحاث على الغذاء يقف خلفها فريق كبير من العلماء والمهندسين واختصاصى التغذية والتشريعات الغذائية ممن يهتمون بصحة المستهلك.
وأضافت رئيس مركز البحوث والتطوير أن هذا يأتى من خلال فهم كامل لطبيعة المستهلك فى بيئات مختلفة فى مختلف الأسواق بالعالم، إلى جانب دراسة عاداته الغذائية، مع أهمية دراسة آليات توفير المواد الخام والتحديات المتعلقة بها.
ونوهت أويومى، أن «نستله» تمتلك أكبر مؤسسة فى العالم، خاصة للأبحاث وتطوير المنتجات الغذائية حول العالم، يعمل بها5 آلاف موظف حول العالم، كما تمتلك الشركة 2000 علامة تجارية و418 مصنعًا في86 دولة حول العالم، بحجم عمالة يقارب 328 ألفًا في150 دولة، بحجم مبيعات يومى يقدر بمليار منتج.
يذكر أن منتجات نستله موجودة بمصر منذ عام 1870، فيما تقدر حجم الاستثمارات بالسوق المصرية بمليار جنيه فى السنوات الخمس الماضية فى عدة قطاعات، وتبلغ صادرات الشركة ما يقارب50 مليون دولار سنويًا إلى "لبنان – الأردن – دول الخليج – وليبيا – السودان – الولايات المتحدة الأمريكية"، ولديها 3 مصانع بمصر، ويقدر حجم العمالة بـ 3500موظف دائم وموسمى.
نستله
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا