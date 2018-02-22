لجنة اختيار قيادات الإدارة المحلية تختتم أعمالها

لجنة اختيار قيادات الإدارة المحلية



بدور إبراهيم:



تختتم لجنة اختيار قيادات الإدارة المحلية برئاسة اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية اليوم الخميس مقابلاتها مع المتقدمين للمسابقة رقم ١ لسنة ٢٠١٧ والذي أعلنت عنها وزارة التنمية المحلية في يوليو الماضي.



وكانت اللجنة قد بدأت مقابلاتها منذ يوم الأحد الماضى 18 فبراير 2018، وحضر وزير التنمية المحلية جانباً من المقابلات علي مدار الأيام الماضية مع بقية أعضاء اللجنة.



ومن جانبه قال الوزير أبو بكر الجندى أن عملية إختيار القيادات المحلية تخضع لضوابط رئيسية متعددة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية واختبارات السمات الشخصية وكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية أو أمنية حتي ترتقي المنظومة المحلية بشكل جديد من خلال ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء.

