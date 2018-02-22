EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
خالد بشارة يتقدم باستقالته من أوراسكوم للاتصالات
الخميس 22 فبراير 2018 10:36 ص
خالد بشارة رئيس اوراسكوم للفنادق والتنمية
أخر الأخبار
خالد بشارة رئيس اوراسكوم للفنادق والتنمية
كتب: مصطفى طلعت
تقدم المهندس خالد بشارة، عضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، بإستقالته من الشركة، اعتباراً من اليوم.
وقالت شركة أوراسكوم للاتصالات، في إفصاح مرسل للبورصة، صباح اليوم الخميس، إنه من المقرر عرض الاستقالة على مجلس الإدارة فور انعقاده.
ويعد "بشارة" أصغر رجل أعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فهو مؤسس ومدير شركة "لينك دوت نت" بالسوق عام 2000.
وسبق أن شغل بشارة منصب مدير عام العمليات لشركة ويند للاتصالات ويعتبر من ذوي الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات، ويتمتع بخبرة إدارية واسعة علاوة على خبراته في تنظيم المشاريع.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا