خالد بشارة يتقدم باستقالته من أوراسكوم للاتصالات

خالد بشارة رئيس اوراسكوم للفنادق والتنمية



كتب: مصطفى طلعت



تقدم المهندس خالد بشارة، عضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، بإستقالته من الشركة، اعتباراً من اليوم.



وقالت شركة أوراسكوم للاتصالات، في إفصاح مرسل للبورصة، صباح اليوم الخميس، إنه من المقرر عرض الاستقالة على مجلس الإدارة فور انعقاده.



ويعد "بشارة" أصغر رجل أعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فهو مؤسس ومدير شركة "لينك دوت نت" بالسوق عام 2000.



وسبق أن شغل بشارة منصب مدير عام العمليات لشركة ويند للاتصالات ويعتبر من ذوي الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات، ويتمتع بخبرة إدارية واسعة علاوة على خبراته في تنظيم المشاريع.

