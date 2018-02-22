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روح عظيم: المهاتما غاندى 10
الخميس 22 فبراير 2018 10:23 ص
رجائى عطية
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رجائى عطية
غاندى والجيل الجديد
كثيرًا فيما يرى الأستاذ العقاد، أن تكون موازين الشعوب أصدق من موازين المؤرخين فى تقرير مكان العظيم بين أبناء قومه.
ويرى أن بداهة الهند قد وضعت غاندى من أبناء أمته موضع الأبوة المحبوبة الموقرة، التى يحق لها أن تطاع، ويُنْتَظَر منها أن تغتفر بعض العصيان بما للأبناء من دالّة على الآباء.
لم تنظر الهند إليه النظرة إلى الزعيم السياسى، لأن السياسة لم تكن غايته.
ولم تنظر إليه كقائد اجتماعى، لأن القيادة الاجتماعية فى أكثر الأحيان قيادة حركة وإرشاد، ولم يكن غاندى قائد حركة.
ولم تنظر إليه كداعية نهضة، لأن النهضة كثيرًا ما تتعلق بجيل، وترمى إلى تبديل لا يلبث أن يتلوه تبديل.
وإنما نظرت إليه كأنه «أبوها» المرموق بعين البر والإجلال، وكانت تدعوه بهذه الدعوة المستحبة من الصغير والكبير بل والأكبر منه سنًّا: «بابوجى». أى أبتاه، لأنه مثلٌ لهم فى صورة وطنهم الروحانى الخالد، أو فى صورة الأبوة القومية التى لا تقاس بأعمار الآحاد.
فكانت ناشئة الهند تحبه وتجله، وتثق به وتستحى من إغضابه.
وكانت لقداسته مكانة خاصة لديهم، لأنه قديس صنع نفسه ولم تصنعه المسوح والمحاريب، فكانت بينه وبينهم قرابة لا يشعرون بها فيما بينهم وبين أحبار الدين.
وكانت له عندهم مكانة العقيدة التى يعتقدونها، ومزية النشأة العصرية التى نشأوا عليها، وكرامة الهندى الذى جعلهم يفخرون بالهند بين الأمم.
ولكنهم على ما يظن الأستاذ العقاد كانوا يحارون فى أمره كما يحار من سمعوا بدعوته، ولا يرون أنه يدعوهم إلى خطة يمكن العمل بها فى مجال السياسة أو العيش أو الأخلاق.
ومنهم من كان يصارحه، ومنهم من كان يستحى من مصارحته، ومنهم من كان لا يمنعه الحب والتوقير من أن يكتب إليه ما لا يستطيع أن يواجهه به شفاهةً.
وكانت وصاياه فى شأن النزعات الجنسية أعسر شىء على الشباب، فلما أكثر فى الكتابة فى ضبط هذه النزعات حتى أوصى الأزواج من الشبّان والشابات أن يمتنعوا عن العلاقة الجنسية لغير النسل، كتب إليه أحدهم يقول: «إننى أقرأ ما تكتب فيُخامرنى الشك فى فهمك للعقل الناشئ، فإن ما استطعته أنت ليس من الضرورى أن يستطيعه جميع الشبان. وإننى لمتزوج وقادر على ضبط نفسى، ولكن زوجتى ليست مثلى، وهى لا تريد أطفالاً، وتريد أن تعطى نفسها حظها، فماذا ترى أن أصنع.. أليس من واجبى أن أرضيها؟».
والمسألة هنا ليست فهم جيل للجيل الذى بعده، وقد أجاب غاندى على كاتب الخطاب بما فى هذا المعنى. ثم قال له: «إن ضبط النفس لا يعنى أن تكف عن العمل الجنسى وحده، وإنما يعنى الكف عن الإغراء وعن التغذية المثيرة وعن الملامسات الذهنية والحسية كما يعنى القدرة على تحويل الغريزة إلى وجهة غير وجهتها الجسدية بما يشغل النفس من شواغل العطف والفكر والمحاسن الروحانية».
بيد أن هذا الاقتناع لم يخفق مع سامعيه لضعف حجته أو نقص بيانه، بل لقوة فى الغريزة، ورغبة عن الاقتناع.
كذلك كان الأثر فى وصايا غاندى بالمسالمة فى وجه كل عدوان، فقد كانت هذه الدعوة تجاوز طاقة الاحتمال لدى الجيل الجديد. فمع أنه لا يكفر «بالاهمسا» التى تلقاها مع موروثاته من مئات بل آلاف السنين، إلاَّ أنه كان يشق عليه أن يتكلف كظم الفتوة التى تغلى فى دمه، وكان يستحى أن يغضب «المهاتما» حين ينوى الصيام احتجاجًا على أعمال العنف والمقاومة الدموية، فيمسك عن المقاومة إلى حين وهو يعلم أن المهاتما يكلفه فى ذلك ما لا يطيق.
إلاَّ أن غاندى مع هذا لم يهبط فى نظرهم، بل ارتفع إلى مقام الآلهة والأنبياء، فجعلوا وصاياه من قبيل وصاياهم، وجعلوا عصيانه من قبيل عصيان الأوامر الإلهية.
ومن الأمور التى لها دلالتها فى هذا الصدد، أن قاتل غاندى كان شابًّا جاوز الثلاثين، ولم يكن هذا الشاب من أنصار التقدم، بل كان شابًّا يتعصب للقديم ولا يقبل التسامح فيه.
ومن هنا يبدو للأستاذ العقاد أن المشكلة فى دعوة غاندى أو محور الصعوبة فى مجاراتها ليست مشكلة صراع بين عقل قديم وعقل حديث، ولكنها المشكلة الأبدية التى لا تزال قائمة مع كل إصلاح، وهى مشكلة التغلب على الطبيعة البشرية، أيَّا كان تفكير المصلح أو تفكير المخالف.
غاندى والمرأة
يعتقد المعتقدون بتناسخ الأرواح من الهنود، أن الذى يلد يولد، وأن الإنسان يعود بعد موته إلى عالم الجسد مادام يلد الأبناء ويخرجهم إلى عالم الجسد.
ولهذا ففى فلسفة التناسخ فى الهند، أن ولادة النسل عمل يُجْزَى عليه الإنسان بالعودة إلى الولادة، يستوى فى ذلك الجزاء الرجل والمرأة.
وليس فى الديانة الهندية لعنة خاصة بالمرأة عن الإغراء بالخطيئة، بيد أن الروحانية المضروبة فى الزواج هناك أشد على المرأة من لعنة الخطيئة التى لاحقتها فى ديانات أخرى.
ولهذا أيضًا نشأت فى الهند زيجات الأطفال، والذين قد يكونوا فى السنة الأولى من العمر، ونشأ عن ذلك عادة إحراق الأرامل مع أزواجهن الموتى لأن العلاقة بين الزوجين أبدية.
ولما منعت الحكومة الإنجليزية إحراق الأرامل مع جثث أزواجهن، استبدلوا بذلك تحريم الزواج على المرأة بعد موت زوجها مدى حياتها.
وقد يتفق أن يموت الزوج وهو فى العاشرة أو دونها، لأنهم يعقدون الزواج بين الطفل والطفلة فى السنة الأولى من عمرهما، وبذلك يُحكم على آلاف الأطفال المتوفى عنهن أزواجهن بالحرمان من الزواج ما بقى من حياتهن.
وقد كان غاندى مؤمنًا بتناسخ الأرواح أقوى الإيمان، حتى كتب مرة أن تناسخ الأرواح عنده أكثر من عقيدة، لأنه حقيقة واقعة كالشمس الطالعة، وكان كذلك يؤمن بوجوب الانقطاع عن علاقات الجسد لبلوغ «الموكشا» أى الخلاص، ولكنه كان ينكر زواج الطفولة، كما ينكر ترمل الأطفال وحرمانهن من الزواج بعد موت أزواجهن، وبَذَلَ جهودًا محمودة فى إصلاح الزواج وإبطال عادة حرق الزوجات وعادة استبدالها بمنعهن عن الزواج، بل وكان يوصى الشبان باختيار زوجاتهم من بين المتأيّمات خاصة، لأنهن لا يحسبن متزوجات بحسبان صحيح.
رجائى عطية
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