درس للعرب من الكوريين

شريف عطية

منذ انتهاء الحرب الكورية -1950 1953، وخط التماس 38 بين شطرى شبه الجزيرة الكورية يمثل واحدًا من آخر خطوط المواجهة للحرب الباردة بين القوى الكبرى الراغبة فى التمدد عالمياً، كانت الكوريتان الشمالية والجنوبية وقودها طوال النصف الثانى من القرن العشرين، ولا تزال تعبيراً عن طبيعة العلاقة بين واشنطن وموسكو، بين الانفراج أو التصادم.. وما بين لغة الحوار أو العصا الغليظة إزاء وكيلتيهما المحليتين اللتين لم يكن لهما فى واقع الحال لا ناقة ولا جمل فى الصراع بين الكبار سوى ما قد يتساقط إليهما من فتاتهم، شأنهما فى ذلك مثل غيرهما من الوكلاء التابعين فى مختلف أقاليم العالم، ومع ذلك بالرغم من وجود مواجهتين عسكريتين بين شطرى كوريا خلال الحقبة الطويلة الماضية.. إلا أنهما لم تتطورا إلى حربين تملكان بالفعل الكثير من مواصفات الحرب وشروطها، بل لقد نجحتا على العكس فى أن تصبح «سيول» إحدى عواصم النمور الآسيوية ذات الاقتصادات الصاعدة أما «بيونج يانج فقد تمكنت تقنياتها بالدخول بها إلى النادى النووى (رغم مجتمعها التوتاليتارى المنغلق وربما بسببه).. مهددة بذلك السواحل الغربية للولايات المتحدة.. لربما على غرار الدور الذى لعبته «كوبا» لصالح روسيا فى ستينيات القرن الماضى كطرف موازن لـ «تركيا» الأطلسية فى الحرب الباردة بين القوتين العظميين، لكن دون تدخل مباشر من روسيا التى تعلن اليوم عن رفض «تطويقها» بالبنى العسكرية «لحلف شمال الأطلسي»، كما ربما كنقطة نظام لصالح الصين القلقة من التمدد الناشئ منذ 2011 للاستراتيجية الدفاعية الأميركية الجديدة فى بحر الصين الجنوبى وفى منطقة آسيا- الباسفيكى.



فى سياق هذا المناخ المحتدم بالتهديدات المتبادلة، يُخشى أن تتطور إلى حرب بين واشنطن وموسكو- نظراً لخلافات ونزاعات حول ملفات ساخنة، قد يكون أحدها عند خط التماس 38 بين الكوريتين (لن تكون الصين بعيدة عنها)، خاصة مع انعدام الثقة بين القيادتين العسكريتين فى موسكو وواشنطن، وفقاً لرئيس مؤتمر ميونخ للأمن «إيشينجر» قبل أيام، إلا أن العالم وقف مشدوهاً وهو يتابع عبر الأولمبياد الذى تنظمه كوريا الجنوبية.. كيف أن «الإقليمي» يسابق «الدولي» ويسبقه، من حيث الخطوات الدبلوماسية اللافتة بين شمال كوريا وجنوبها، ربما استباقاً لئلا يكونا وقوداً لضوابط الصراع بين القوى الكبرى، إذ يشهد الأولمبياد حدثاً تاريخياً فى 9 فبراير الحالى.. بحضور شقيقة الزعيم الكورى الشمالى- كأول فرد من السلالة الحاكمة فى «بيونج يانج» تزور الجنوب منذ انتهاء الحرب الكورية 1953.. وبصحبتها الرئيس الفخرى للدولة الستالينية، وحيث كانت شقيقة كيم الثالث «نجمة» افتتاح الأولمبياد إذ استقبلت ووفدها المرافق باستقبال «مبهر»، يتناسب لكونها أقرب المقربين إلى «كيم» وتحظى بنفوذ متزايد فى البلاد.. وتوصف بأنها تمثل «القوة الناعمة» لنظام ستالينى صارم، وحيث وجهت الدعوة للرئيس الكورى الجنوبى «مون» لزيارة بلادها- قبلها «عملياً»- إذ يتطلع نظيره الشمالى لأن يكون «طرفاً لتحقيق التوحيد» بين الكوريتين، وغنى عن القول أن تفاؤل جناحى الشعب الكورى بـ«دبلوماسية الأولمبياد» قوبلت بشكوك أميركية لم تتفاعل إيجاباً معها.



إلى ذلك التقارب بين الكوريتين- كضرورة وطنية وقومية- حال اكتملت مقوماتها.. بما يحول بين الآخرين واستغلالهما، لكان ذلك يمثل نموذجاً تحتذى به- مثالاً- المنظومة العربية التى توزعت منذ سياسات القرن الـ 16 بين كل من الدولة الصفوية والعثمانية إلى أن تمكنت الأخيرة من احتلال وحداتها السياسية لقرون تالية.. قبل أن تتناوبها منذ الخمسينيات الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى السابق إلى أن صارت مستباحة بين طرفى الحرب الباردة منذ ذلك التاريخ وإلى اليوم.. ما بين حروب أهلية إلى التفتيت لحساب نظام إقليمى مرتقب قد لا يكون للعرب فيه غير مكانة دونية لا تليق فحسب إلا لأولئك الذين يتقاتلون فيما بينهم لأسباب مذهبية خصماً من رصيدهم الحضارى والدينى، ولحساب آخرين، إذ لعل -العرب- يستوعبون من الكوريين الدرس.