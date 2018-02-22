التخطيط تطلق أول حوار مجتمعى لخطة التنمية

هالة السعيد

أحمد عاشور



أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أول حوار مجتمعى بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل 2018/ 2019، حتى العام المالى 2021/ 2022، بحضور ممثلين عن القطاع السياحى، والمقاولات، والبنوك.



قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة، بجانب التغيرات الإقليمية التى شهدتها المنطقة تطلب إجراء تحديث شامل على إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، التى تقوم الدولة بدور المنسق فيها بينما يقوم القطاع الخاص، والمجتمع المدنى بالدور الأكبر فى وضعها وتنفيذها.



أكدت أن جميع الخطط السنوية التى تضعها الحكومة فى إطار رؤية 2030، التى تستهدف الوصول لجودة أعلى لحياة المواطنين، ومراعاة حقوق الأجيال، كما أن مصر تقدمت بشكل تطوعى مع 40 دولة أخرى للأمم المتحدة لمراجعة خططها وبحث مدى توافقها مع أهداف المنظمة التى وضعت فى 2015.



لفتت إلى أن خطة تحديث الإستراتيجية تستهدف مراعاة احتياجات جميع القطاعات، وتحقيق التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كما أن المرأة والشباب هما المحور الرئيسى للإستراتيجية الجديدة.



كشفت وزيرة التخطيط، عن موافقة مجلس الوزراء على قانون التخطيط الموحد تمهيداً لإرساله لمجلس النواب، لاستكمال الإجراءات الدستورية لإصداره، وأن القانون الجديد يعد من أهم الأدوات التى من شإنها إنجاح الخطط التشاركية.



أضافت الوزيرة، أن القانون الجديد به قدر عال من اللامركزية فى التخطيط، لافتة إلى أن القانون يقوم على أساس التكامل والتنسيق بين قطاعات الدولة.



ذكرت أن الخطة الجديدة لا بد أن تراعى المزايا النسبية فى كل محافظة، والفجوة التنموية كما أنه جار ميكنة منظومة المتابعة بشكل كامل بين الوزارات، والعمل على تطوير مكاتب التخطيط الإقليمى، ليكون لتلك المكاتب دورا فى تنفيذ الخطط بشكل متكامل.



قال حسين أباظة، رئيس فريق عمل إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بوزارة التخطيط، إن الفريق يتعاون مع جميع الوزارات فى تحديث الإستراتيجية منذ شهرين بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على حقوق الأجيال.



ذكر أباظة أن كل فريق قدم 3 مسودات تتضمن مقترحاته على تعديلات إستراتيجية 2030 لافتاً إلى أن الفترة المقبلة تشهد عقد لقاءات مع ممثلى القطاعات المختلفة بجانب عقد حوارات مجتمعية داخل المحافظات.



قال فتحى صقر، مستشار وزيرة التخطيط، إن التحديات التى تواجه التنمية الاقتصادية، ارتفاع معدل الفقر إلى %27.8 والأمية إلى %25.8 إلى جانب معدلات تضخم تصل إلى %17 فضلاً عن الاختلالات الواسعة داخل المحافظات.



ذكر صقر أن التوجهات العامة للدولة تتركز فى دعم المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار الخاص والاهتمام بالمشاريع التى تدفع النمو مثل التشييد والنمو والصناعات التحويلية، وتعزيز القدرة التصديرية، وتوسيع نطاق مشاركة المرأة فى النشاط الاقتصادى، والحد من التفاوت بين محافظات الشمال والجنوب.



ذكرت وزيرة التخطيط أنها تركز فى الوقت الحالى على القطاعات التى تحقق قيمة مضافة، وزيادة معدلات نمو الصادرات، بما يساهم فى استعاب الطلب العالى لقوة العمل، وتحتاج مصر بين 850 و950 ألف فرصة عمل سنوياً، وتمكنت العام الماضى من توفير احتياجات السوق وتأمل أن تستمر فى تحقيق نفس المعدلات.



قالت الوزيرة إن الدولة فى حاجة لتوفير فرص عمل لائقة واستهداف القطاعات ذات الميزة التنافسية العالية، مع العمل على حل أزمة الزيادات السكانية، ويرتفع أعداد السكان سنويا بواقع 2.5 مليون نسمة، فضلاً عن وجود 20 مليون طفل فى المرحلة الابتدائية مشددة على ضرورة وجود سياسات تحفيزية لضبط معدلات النمو السكانى .



أشاد حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بقدرة الدولة على تحقيق معدلات نمو تصل إلى %5.3 فى ضوء الجهاز الإدارى الحالى للدولة الذى لديه القدرة على إفشال أى دولة عظمى.



طالب عبد العزيز أن تعقد وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى جلسات منفصلة مع كل قطاع اقتصادى، خاصة أن تحديات كل قطاع تختلف عن القطاع الآخر.



انتقد عبد العزيز موافقة مجلس الوزراء على قانون العمل الجديد، الذى يعترض عليه جميع رجال الأعمال المصريين متسائلاً ماذا سيكون رد فعل الأجانب؟ لافتا إلى أن مجلس الدولة اعترض على القانون، ورغم ذلك وافقوا عليه.



تتطرق عبد العزيز لأبرز المشاكل التى مازالت تواجه قطاع المقاولات ومن بينها رسوم توثيق موازنات الشركات بهدف المنافسة على مشروعات خارجية لافتة إلى أن الشهر العقارى طلب من إحدى الشركات سداد 70 مليون جنيه لتوثيق ميزانتها للمنافسة على مشروع بنية تحتية فى المملكة العربية السعودية.



قال عبد العزيز إنه عرض أزمة توثيق الرسوم على الرئيس عبد الفتاح السيسى و«ضرب كف على كف» وفقاً لتعبيره، مضيفاً أن شركات المقاولات تواجه مشاكل فيما يتعلق بفتح الاعتمادات اللازمة لإقامة مشاريع خارجية على عكس الحال فى تركيا التى تقوم بنوكها بفتح فروع لها فى الدول التى تنفذ مشاريع بنية تحتية.



وذكر أن التسهيلات التى تقدمها تركيا لشركاتها ساهمت فى زيادة حجم أعمال شركات المقاولات لتصل إلى 216 مليار دولار سنويا، حققت من خلالها 25 و30 مليار دولار عوائد صافية.



قال خالد أبو المكارم، رئيس مجلس الأعمال المصرى الهندى، رئيس المجلس التصديرى للكيماوى، إن تحرير سعر الصرف ساهم بشكل كبير فى نفاذ المنتجات المحلية للأسواق الخارجية، لكن فى المقابل لا يوجد دولة تمنح القطاع الصناعى قروضًا بفائدة تصل إلى %20، مشيرا إلى أن خفض سعر الفائدة %1 أمر غير كاف، وأن دول مثل اليابان تمنح المشروعات الصناعية بفوائد صفرية.



أكد ابو المكارم، خلال الحوار المجتمعى الذى عقدته وزارة التخطيط لبحث خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى 2018/ 2019 حتى 2021/ 2022، أن أكثر من %98 من المشاكل التى تواجه الصناعة سببها البنوك، مطالبا بوزارة التخطيط بالتشاور مع البنك المركزى لتعديل سياسيته النقدية.



تدخلت وزيرة التخطيط مؤكدة أن السياسة النقدية للبنك المركزى مستقلة، ولا يمكن التدخل فيها، لكنها تستهدف الحد من التضخم الذى لايقل خطرا من ارتفاع أسعار الفائدة.



قال ماجد فوزى، نائب رئيس جميعة مستثمرى سهل حشيش، إن القطاع الصناعى كان يحقق نموا يصل إلى %12 خلال الفترة من 1988 حتى 2010 ويساهم بنسبة تصل إلى 13%من الناتج المحلى القومى بجانب أن القطاع السياحى يستهلك %50 من إنتاج المصانع ويعتبر من القطاعات كثيفة العمالة.



ذكر فوزى أن خسائر القطاع السياحى منذ 2010 حتى الآن تقدر بحوالى 70 مليار دولار، بافتراض عدم تحقيق القطاع أى معدلات نمو طوال الأعوام الماضية، مشيراً إلى أن القطاع فى حاجة إلى إصدار قانون موحد، لفض التشابكات خاصة أن جميع الجهات خاصة مع المحليات.



استعرض فتحى صقر، مستشار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، المؤشرات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية خلال العام المالى المقبل 2018/ 2019 وحتى العام المالى 2021 /2022 موضحًا أن الخطة تتضمن زيادة معدل النمو إلى %5.8 العام المقبل ترتفع إلى 7% نهاية الخطة.



تتضمن الخطة زيادة معدلات النمو إلى 6،2% فى العام المالى 2019/ 2020، ثم %6.6 فى 2020 /2021 مقارنة %5.3 خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى.



تستهدف الخطة زيادة معدلات الاستثمار من الناتج المحلى الإجمالى، إلى 21.7% نهاية يونيو 2022، على أن تبدأ خطة العام المقبل بعد %4 ثم %18 فى العام المالى 2019/ 2020.



وتسعى الحكومة لزيادة الاستثمارات الكلية من 756 مليار جنيه العام المالى المقبل إلى 983 مليار جنيه، نهاية الخطة، بينما من المستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 9 مليارات دولار خلال العام المالى الجارى، إلى 11 مليار دولار العام المقبل، ثم 16 مليار دولار فى 2021/2022.