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سيـــاســة
الجيش النيجيري ينقذ 76 تلميذة من بوكو حرام
الخميس 22 فبراير 2018 02:22 ص
الجيش النيجيري
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الجيش النيجيري
وكالات:
قال ثلاثة من أولياء الأمور وأحد سكان قرية نيجيرية ومسؤول محلي في تصريحات لرويترز، إن الجيش النيجيري أنقذ 76 تلميذة وعثر على جثتي تلميذتين يوم الأربعاء بعد هجوم شنته جماعة بوكو حرام.
وكانت مصادر قد صرحت لرويترز في وقت سابق الأربعاء، بأن هناك مخاوف تتعلق باختفاء أكثر من 90 تلميذة بعد الهجوم الذي وقع على قرية دابتشي في ولاية يوبي بشمال شرق نيجيريا. ولم تتمكن رويترز من معرفة مصير بقية التلميذات المفقودات.
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