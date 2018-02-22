سامح شكري يزور الكلية الجوية ويلقي محاضرة أمام الطلبة

وزير الخارجية سامح شكرى

المال خاص



قام وزير الخارجية سامح شكري، الأربعاء 21 فبراير 2018 بزيارة الكلية الجوية، حيث كان في استقباله اللواء طيار أركان حرب هشام طويلة مدير الكلية الجوية الذي اصطحبه في جولة داخل أروقة الكلية التي تعد أحد أهم صروح العسكرية المصرية.



وفي تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزير شكري ألقي محاضرة أمام طلبة الكلية بعنوان: "تطوير السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 30 يونيو"، استعرض خلالها التطورات التي طرأت على سياسة مصر الخارجية في مرحلة ما بعد استرداد استقلالية القرار الوطني عقب ثورة 30 يونيو 2018.



وأضاف أبو زيد أن وزير الخارجية قدم شرحا لما قامت به الدبلوماسية المصرية خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث تصدت للدفاع عن ثورة الشعب المصري في الشهور الأولى التالية للثورة في مواجهة محاولات تشويه الصورة وعزل مصر عن المحيط الدولي، وهي الفترة التي استغرقت مدة تتراوح بين عام وعام ونصف.



وكانت المحطة الثانية في تطور السياسة الخارجية المصرية بالانتقال من مرحلة الدفاع إلى مرحلة امتلاك زمام المبادرة في تناول الملفات الحيوية للمصالح المصرية وفي مقدمتها الاهتمام بالدائرة الأفريقية واستعادة قوة علاقات مصر بالدول الأفريقية، وتعزيز علاقات مصر مع شركائها الاستراتيجيين مع الحيلولة دون الانجراف إلى الاستقطاب الدولي لإتاحة حيز أكبر من المناورة أمام صانع القرار المصري لتحقيق أهداف مصر ومصالحها الحيوية.



كما استحوذ ملف سد النهضة علي اهتمام خاص، تم تتويجه بالتوقيع على اتفاق إعلان المبادئ في مارس 2015.



واستطرد أبو زيد بأن وزير الخارجية جدد التأكيد في كلمته على أولوية الدائرة العربية والشرق أوسطية في السياسة الخارجية المصرية، حيث واجهت المنطقة العربية معضلة كبرى على مدار السنوات الماضية بالمواءمة بين متطلبات التغيير والحيلولة دون انهيار الدولة الوطنية، وهو ما نجحت مصر في تقديم النموذج الداعم له بإثبات إمكانية التغيير المتدرج والمنضبط.



ودار حوار تفاعلي بين وزير الخارجية وطلبة الكلية الجوية عقب المحاضرة تطرقوا خلاله إلي عدد من القضايا والموضوعات الدولية. وقد عكست مداخلات الطلاب حرصهم الكبير علي مكانة مصر الدولية ورغبتهم في التعرف علي الكثير من التفاصيل حول مواقف مصر تجاه عدد من القضايا المرتبطة بالأمن القومي المصري.