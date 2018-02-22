33 وحدة صحية جاهزة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد

عادل الغضبان محافظ بور سعيد 77

أماني العزازي



عقد عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مني حافظ الناقة، رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان، والدكتور مني جلال، مدير الرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية، لمناقشة الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.



وأشار المحافظ، خلال الاجتماع، إلى أنه جارٍ تسليم 20% من بيانات المواطنين التي تم حصرها بالأحياء إلى وزارة الصحة لإجراء عملية الفرز، مؤكدا أن استعدادات وحدات الرعاية الأولية ومستشفيات المحافظة لتطبيق المنظومة تسير بخطى ثابتة.



وأكد محافظ بورسعيد أنه أصدر توجيهاته بتخصيص موقعين آخرين بحي الزهور ضمن الأماكن المخصصة لإنشاء الوحدات الصحية الجديدة، ليصبح إجمالي الأماكن التي تم تخصيصها لإنشاء وحدات جديدة 13 مكانا، منهم 11 قطعة أرض، واثنين من المباني القائمة، ليرتفع إجمالي الوحدات الصحية إلى 33 وحدة بالإضافة إلى المستشفيات.