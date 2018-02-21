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أسواق عربية
دبي تقود مكاسب 6 بورصات.. واستقرار السعودية
الأربعاء 21 فبراير 2018 08:33 م
بورصة دبي
أخر الأخبار
بورصة دبي
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات 6 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بنسب متواضعة بقيادة دبي، وتراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت 0.3% ليصل إلى 4987 نقطة، واستقر مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية دون تغيير عند 7506 نقاط، في أقل حجم تداول من نوعه منذ بداية العام.
ذكرت وكالة رويترز أن سوق مال دبى العام كسب حوالى 0.5% ليتجاوز 3286 نقطة، لكنه لا يزال الأسوأ أداءً بمنطقة الخليج مع هبوطه 2.5% منذ بداية العام، وصعد سعر سهم شركة إعمار العقارية 3.2% ليصل إلى 6.22 درهم، في أكبر حجم تداول له منذ بداية العام، غير أن السهم لا يزال منخفضًا حوالي 5% منذ بداية العام الحالى.
وصعد مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.3% ليزداد إلى 6701 نقطة، وكذلك مؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.5% ليتقدم إلى 1352 نقطة.
وكسب مؤشرا بورصتى مصر والدوحة بحوالى 0.2% لكل منهما ليصلا إلى 15244 نقطة و9119 نقطة على التوالي، بينما زاد مؤشر سوق مال أبو ظبي العام بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1% ليستقر عند 4584 نقطة.
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