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سيـــاســة
بعد تصاعد الاحتجاجات.. مميش يستقبل ممثلين من عمال موانئ بورسعيد
الأربعاء 21 فبراير 2018 07:48 م
مميش 1111
أخر الأخبار
مميش 1111
بورسعيد- أمانى العزازى
يلتقى، غدًا الخميس، وفد من العاملين بموانئ بورسعيد، الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة العامة الاقنصادية لقناة السويس؛ لعرض مطالبهم بعد أزمة الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة الشمالية للهيئة ببورسعيد على مدار اليومين الماضيين.
وذلك عقب لقاء عقده نائب رئيس القطاع الشمالى للمنطقة العامة الاقتصادية لقناة السويس، بالعاملين المحتجين, في محاولة لتهدئة الأزمة التى بدأت، أمس الأول؛ اعتراضًا على ضوابط صرف الأرباح التي أقرها مجلس إدارة "اقتصادية قناة السويس"، والتى تتضمن صرف 10 شهور أرباحًا للعاملين بالهيئة من أجرهم الشامل، وبحد أقصى 60 ألف جنيه لوظائف الإدارة العليا، و50 ألف جنيه للوظائف التنفيذية والتخصصية، و40 ألف جنيه للوظائف المكتبية والفنية المعاونة، بتكلفة إجمالية تقديرية 65 مليون جنيه.
وتلخصت اعتراضات العاملين بموانئ بورسعيد على تحديد منشور صرف الأرباح بحد أقصى للشهور العشرة المقرر صرفها من الأجر الشامل، وربط صرفها بنسبة حصول العامل على إجازاته مستثنيًا الإجازات العارضة والاعتيادية خلال العام المالى 2016- 2017، مما يعنى تأثر نصيب العاملين الحاصلين على إجازات مرَضية.
وكشف مصدر مطلع، للمال، أن المفاوضات بين العاملين ونائب رئيس القطاع الشمالى للهيئة، انتهت إلى الاتفاق على إعداد مذكرة بمطالب العاملين، وعرضها على الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة، واختيار وفد يمثل العاملين لمقابلة الفريق وعرض مطالبهم.
وقال المصدر إن المطالب لن تقتصر على تعديل ضوابط صرف الأرباح، لكنها ستشمل مشاكل العاملين بصندوق النظافة وتأخر صرف رواتبهم، والمطالبة بإنشاء شركة نظافة تتبع الهيئة الاقتصادية، بدلًا من التعاقد مع مقاولى نظافة من الباطن.
فيما تشمل المطالب أيضًا الاستعانة بالعاملين القدامى بموانئ غرب وشرق بورسعيد، وتأهيلهم لتولّي مسؤليات إدارة ومتابعة المشروعات البحرية التابعة للهيئة والمزمع إقامتها بميناء شرق بورسعيد، وتحديد نسبة من التعيينات الجديدة بموانئ الهيئة لأبناء العاملين، والسماح لهم بخوض الاختبارات المؤهلة للوظائف بعد الإعلان عنها في الصحف؛ تحقيقًا للشفافية.
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