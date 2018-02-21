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هيئة الطرق: إصلاح كوبري الطريق الساحلي خلال شهرين
الأربعاء 21 فبراير 2018 07:10 م
كوبري الطريق الساحلي
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كوبري الطريق الساحلي
مدحت إسماعيل:
أكد اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، بوزارة النقل، أن الهيئة ستنتهي من أعمال صيانة الجزء المنهار فى كوبري طريق الطريق الساحلي الدولي الواصل بين قطاع (5) من جمصة إلى البرلس في نطاق مدينة بلطيم بكفر الشيخ، خلال شهرين من الآن، لافتا إلى أنه ضمن الكباري المدرجة فى خطة الهيئة للعام المالي الحالي.
وأشار لـ"المال"، إلى أن الكوبري قديم وليس داخلا في المشروع القومي للطرق، وإنما هو مدرج فى خطة الهيئة المستقبلية لتنفيذ أعمال صيانة وتطوير.
يشار إلى أن الكوبري شريان رئيسي للشاحنات بين موانئ بورسعيد والإسكندرية ودمياط، وكان تداول عدد من مواقع التواصل الاجتماعي صور انهيار للكوبري، مشار إلى أنه ضمن المشروعات التي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية وقام الرئيس عبدالفتاح السيسى بافتتاحها.
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