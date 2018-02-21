شكري يستقبل وزير اقتصاد أذربيجان

المال- خاص









استقبل وزير الخارجية سامح شكري، بعد ظهر اليوم الأربعاء 21 فبراير 2018، وزير اقتصاد أذربيجان شاهين مصطفييف الذي يقوم بزيارة القاهرة يومى 21 و22 فبراير 2018، فى إطار رئاسته للجانب الأذري لاجتماعات اللجنة المُشتركة بين البلدين.





وفي تصريح للمستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أوضح أن وزير الخارجية أعرب، خلال المقابلة، عن تقدير مصر لمواقف أذربيجان الداعمة لمصر فى ظل الظروف الدقيقة التى مرّت بها البلاد، واعتزاز مصر بالعلاقات الطيبة التى تجمع بين البلدين والاهتمام بتطويرها، وصولًا إلى ما يجب أن تكون عليه تعبيرًا عن الصداقة التى تجمع البلدين والشعبين. كما أشاد بالتعاون القائم بين مصر وأذربيجان على صعيد القضايا والمنظمات متعددة الأطراف.





وأشار أبو زيد إلى أن شكري أكد الاهتمام الذى تُوليه مصر لعقد أعمال اللجنة المشتركة في القاهرة يومي 21 و22 فبراير 2018 بالقاهرة، مع الإعراب عن التطلع إلى أن تسفر اللجنة عن نتائج مثمرة تمهد لتعزيز التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.





كما استعرض وزير الخارجية الفرص التى تتيحها المشروعات القومية التى تضطلع الحكومة المصرية بتنفيذها حاليًّا، وما تتيحه من فرص استثمارية واعدة فى ضوء خطط تطوير البنية التحتية وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، ولا سيما فى مجال البترول والغاز والاكتشافات الجديدة.





وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن وزير الاقتصاد الأذري أشاد بالتطور الذي تشهده مصر حاليًّا في شتى المجالات، معربًا عن رغبته في تنشيط التعاون بين البلدين، وزيادة الاستثمارات الأذرية في مصر، ولا سيما في مجال المشروعات القومية الكبرى والغاز ومحور تنمية قناة السويس.





وأشاد الوزير الأذري بالتقارب السياسي بين البلدين، والقواسم الثقافية المشتركة، منوهًا بأن توجيهات الرئيس الأذري تقضي بتكثيف الحضور الأذري في المؤتمرات الاقتصادية والاستثمارية المنعقدة في مصر وتعزيز مجالات التعاون بين البلدين بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين.





واستعرض وزير الاقتصاد الأذري المشروعات الاقتصادية الكبري الذي تضطلع بها حكومته، ولا سيما في مجالات البنية الأساسية وتصدير الغاز والسكك الحديدية والنفط.





وأردف المتحدث باسم الخارجية بأن لقاء شكري مع وزير الاقتصاد الأذري تناول المجالات المختلفة لتعزيز العلاقات بين البلدين، ومنها المجال السياحي، وكذلك العلاقات الثقافية على ضوء التقارب بين ثقافتي الشعبين وما يمثله هذا الأمر من مجال مهم لتوسيع أفق العلاقات على المستوى الشعبي أيضًا.



