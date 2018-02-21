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ثقافة وفنون
ختام ملتقى الرسوم المتحركة بالهناجر.. الخميس
الأربعاء 21 فبراير 2018 06:43 م
بالصور.. 16 فائزا في مسابقات ملتقى الرسوم المتحركة
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بالصور.. 16 فائزا في مسابقات ملتقى الرسوم المتحركة
إعلان أسماء الفائزين وعرض الفيلم الفائز بمنحة الإنتاج
سلوى عثمان
تختتم فعاليات الدورة الحادية عشرة من ملتقى القاهرة الدولي للرسوم المتحركة، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع الجمعية المصرية للرسوم المتحركة، في السابعة من مساء الخميس 22 فبراير على مسرح مركز الهناجر للفنون، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة.
وصرح الأستاذ الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع الصندوق، بأن فعاليات حفل الختام تبدأ بتكريم كل من: الشاعر شوقي حجاب، والفنان ماهر دانيال، واسم الفنان الراحل دكتور سعيد كامل، واسم الفنان الراحل دكتور عيد عبداللطيف، والفنان أحمد أمين، والفنانة لقاء سويدان.
يلي ذلك إعلان أسماء الفائزين بجوائز الملتقى هذا العام، وعرض الفيلم الفائز بمنحة الإنتاج في دورة الملتقى الماضية بعنوان "أول يوم" إخراج سارة نبيل، كما يقام على هامش الحفل معرض لأعمال الرسوم المتحركة يشارك فيه عدد من طلبة كليات الفنون الجميلة وشركات الإنتاج بمركز الهناجر للفنون.
جدير بالذكر أنه شارك في الدورة الحادية عشرة من الملتقى 116 فيلم، من إجمالي 125 فيلما تقدموا للمسابقة من مختلف الجهات المنتجة لأفلام الرسوم المتحركة من 20 دولة عربية وإفريقية وأجنبية منها: السعودية، جنوب أفريقيا، إثيوبيا، كروايتا، فرنسا، روسيا، أستونيا، ألمانيا، البرتغال، الدنمارك، بولندا، اليابان، إسبانيا، سويسرا، إيطاليا، جورجيا، أوزبكستان، لوكسمبورج، هولندا، وماليزيا.
كما شارك من مصر: المركز القومي للسينما، المعهد العالي للسينما، كلية الفنون الجميلة" جامعة المنيا"، كلية الفنون الجميلة " جامعة حلوان"، شركة المتحدين للإنتاج، ستوديو الجزيرة، ستوديو FULL MOON ، شركة ATA، شركة بكرة، مستشفي 57357، دمية للرسوم المتحركة، ستوديو عمرو كمال، ستوديو كارتونيل.
وعرضت الأعمال المشاركة خلال فترة إقامة الملتقى بسينما الهناجر، مركز طلعت حرب الثقافي، مركز إبداع الطفل "بيت العيني"، قصر ثقافة المنيا، قصر ثقافة الأقصر، بالإضافة لورش عمل بقصور الثقافة، مركز طلعت حرب الثقافي، وورش للكبار بقاعة سينما الهناجر في مجالات متنوعة عن الرسوم المتحركة.
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