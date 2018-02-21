جلوبس الإسرائيلي: قبرص تبيع الغاز لمصر خلال الأسابيع المقبلة

الغاز الطبيعي

- اتفاقية تصدير الغاز إلى مصر دراماتيكية



عادل عبدالجواد



ذكر موقع "جلوبس" الإسرائيلي في تقرير له أن قبرص تقترب من توقيع اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي من خزان أفروديت إلى مصر، مشيرا إلى أنه إذا تم التوقيع على الاتفاق، فإن الأموال سوف تتدفق في جيب "يتسحاق تشوفا" أحد أصحاب قاعدة بيانات شركة أفروديت القبرصية، وذلك بعد يومين فقط من التوقيع على اتفاقية تصدير وصفها الموقع بـ"الدراماتيكية" بين شركتي "تمار" و"ليفياثان" الإسرائيلية لدولفين.



ونقل "جلوبس" عن وزير الطاقة القبرصى "جورجيوس لوتربيس" قوله إن بلاده قريبة من بيع الغاز الطبيعى لمصر، وقد يتم التوقيع على الاتفاق فى الأسابيع القادمة.



وتابع "جلوبس" قائلا: وباستخدام خزان "كاليبسو" الجديد، يمكن أن تصبح قبرص واحدة من أهم اللاعبين في سوق الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، لتصبح منافسا لإسرائيل.



وطبقا للتقرير فإن الاتفاق هو تزويد الغاز الطبيعى بمرافق تسييل إلى مصر التى تقع على بعد 645 كم جنوب قبرص.



يذكر أن وكالة "بلومبورج" الأمريكية نشرت تقريرا أمس بعنوان "قبرص بصدد تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر"، وأشار التقرير أنه وفقا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين المصري والقبرصي، فإنه سيتم تنفيذ صفقة امتدادات الغاز لمصر باعتبارها مركزا إقليميا للطاقة في شمال أفريقيا، وذلك بعد بدء تشغيل حقل "ظهر" العملاق.



وأشار التقرير إلى أن قبرص ستقوم بتصدير الغاز لمصر من حقل "أفروديت" الذى اكتشفته شركة "نوبل للطاقة"، والذي يحتوى على ما يقرب 4.5 تريليون قدم مكعب من الغاز.