شحن 6300 طن صودا كاوية بميناء غرب بورسعيد

ميناء بورسعيد

بورسعيد- أماني العزازي





وصلت ميناء غرب بورسعيد، اليوم الأربعاء، السفينة الروسية LADA القادمة من أوكرانيا، والتى يبلغ طولها 140 مترًا والغاطس 7 أمتار؛ وذلك لشحن 6300 طن صودا كاوية.



وأعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد، اليوم، سجلت 25 سفينة.



وأكد البيان تردد 4 سفن على ميناء شرق بورسعيد، وخروج 3 سفن، وموجود على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.



من ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 1 سفينة وخروج 2 سفينة، ويتواجد على الأرصفة 2 سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة.