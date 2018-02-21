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نقل وملاحة
شحن 6300 طن صودا كاوية بميناء غرب بورسعيد
الأربعاء 21 فبراير 2018 05:48 م
ميناء بورسعيد
أخر الأخبار
ميناء بورسعيد
بورسعيد- أماني العزازي
وصلت ميناء غرب بورسعيد، اليوم الأربعاء، السفينة الروسية LADA القادمة من أوكرانيا، والتى يبلغ طولها 140 مترًا والغاطس 7 أمتار؛ وذلك لشحن 6300 طن صودا كاوية.
وأعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن بموانئ بورسعيد، اليوم، سجلت 25 سفينة.
وأكد البيان تردد 4 سفن على ميناء شرق بورسعيد، وخروج 3 سفن، وموجود على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول 3 سفن.
من ناحية أخرى سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 1 سفينة وخروج 2 سفينة، ويتواجد على الأرصفة 2 سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة.
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