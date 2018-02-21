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رياضة
اتحاد الكرة: عقوبات بالجملة على المقاولون العرب والداخلية
الأربعاء 21 فبراير 2018 04:33 م
عامر حسين
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عامر حسين
على المصرى
أقرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، توقيع عقوبات على طرفي مباراة الداخلية والمقاولون العرب، بسبب الاعتراض على طاقم تحكيم المباراة، حيث قررت اللجنة حرمان الداخلية من حضور النسبة المحددة للمنتمين للنادي، والاكتفاء بحضور أعضاء مجلس الإدارة، بحيث لا يتجاوز عددهم 10 أفراد.
وعاقبت اللجنة علاء عبدالعال المدير الفني للفريق، بالإيقاف مباراتين، بسبب اعتراضه على الحكام وتصريحاته ضدهم في وسائل الإعلام، إضافة إلى إيقاف كل من محمود شكري إداري الفريق، وحسين حسن سيد أخصائي التأهيل 4 مباريات، لما بدر منهما من سلوك غير رياضي تجاه الحكام، ومنع عامل غرفة الملابس بفريق الداخلية من التواجد في المباريات حتى نهاية الموسم، سواء أقيمت على ملعب الفريق أم على ملعب الفريق المنافس.
ووقعت اللجنة غرامة مالية على فريق المقاولون العرب، قدرها 20 ألف جنيه، منها 10 آلاف لنزول المنتمين للنادي إلى أرض الملعب بعد نهاية المباراة للاعتراض على الحكم، والـ10 آلاف الأخرى للاعتراض الجماعي من الجهاز الفني والإداري والطبي على طاقم التحكيم.
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