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بورصة وشركات
الأداء المتأرجح يسيطر على البورصة حتى ختام التعاملات
الأربعاء 21 فبراير 2018 04:14 م
أخر الأخبار
رجب عزالدين
اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، الأربعاء، على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب.
وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.17% عند مستوى 15244 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.47% عند مستوى 854 نقطة، كما استقر المؤشر «EGX100» الأوسع على نفس مستوى أمس الثلاثاء 2047 نقطة، وهبط مؤشر «EGX50» بنسبة 0.66% عند مستوى 2673 نقطة، كما هبط نظيره العشرينى بنسبة 0.25% عند مستوى 14949 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات 1.8 مليار جنيه تقريبًا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات العربية للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 791.2 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد المصريية والعرب و الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 35مليون جنيه و693.7مليون جنيه و24.3 مليون جنيه و37.9 مليون جنيه و196 ألف جنيه على التوالى.
وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 71سهم من إجمالى 188سهما متداولا،بينما هبط 85 وبقى 32 دون تغير.
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.40 % عند مستوى 15219نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.61% عند مستوى 858 نقطة.
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