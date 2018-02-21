السيسي يستعرض مع رئيس جايكا احتياجات المدارس اليابانية

السيسي

المال- خاص



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد/ شينيشى كيتاووكا رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفير الياباني بالقاهرة.



وقال السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب عن تقديره للتعاون القائم بين مصر والوكالة اليابانية في إطار العديد من المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها في مصر في مختلف المجالات



وأكد ما يمثله ذلك من عمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، ومشيراً إلى التطلع للمزيد من التعاون مع الجايكا بما يسهم في دفع عملية التنمية ويلبى طموحات الشعب المصري نحو تحقيق التقدم والازدهار، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات اليابانية المشهود لها بالكفاءة والدقة، والتي نجحت في تقديم نموذج التحديث والرقي مع الحفاظ على القيم والتقاليد العريقة لتسطر اليابان في التاريخ الإنساني حضارة عظيمة بقيم ومبادئ رفيعة.



من جانبه أكد رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي عن سعادته بزيارة مصر، مشيراً إلى إعجابه بما شهده خلال الزيارة من جهود ونجاحات على صعيد التنمية في مصر بقيادة السيد الرئيس، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في تطوير الأداء الاقتصادي المصري،



كما أشار أيضاً إلى ما اطلع عليه أثناء تفقده لعدد من المدارس النموذجية التي طبقت النظام الياباني بشكل جزئي في الإدارة والتعليم.



وأكد رئيس الوكالة اليابانية اعتزاز بلاده بالتعاون مع مصر أرض الحضارات والتاريخ، معرباً عن خالص تقدير الحكومة اليابانية للجهود المخلصة التي تقوم بها مصر سعياً للتنمية والاستقرار.



وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضاً لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها في إطار التعاون القائم بين مصر والوكالة، خاصة المتحف المصري الكبير والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E-Just، فضلاً عن الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم،



وأكد الرئيس في هذا الإطار الحرص الشديد على تطوير منظومة التعليم في مصر بشكل شامل بالاستعانة بالخبرة اليابانية، من خلال مشروع الـ 200 مدرسة يابانية المزمع انشاؤها في مصر، وذلك بالإدارة اليابانية الفعلية لتلك المدارس، وليس بالإشراف فقط، حتى يتم تحقيق الاستفادة القصوى منها لإعداد وتخريج الطلبة المصريين على أعلى مستوى من المعرفة، وكذلك قيم الانضباط وتحمل المسئولية، وهى السمات الأساسية التي تشتهر بها اليابان في تجربتها لبناء الإنسان.



وفى هذا الإطار أوضح السفير بسام راضى أن الرئيس وجه السيد وزير التربية والتعليم بالقيام بزيارة اليابان الأسبوع المقبل على رأس وفد مصري من خبراء التعليم، وذلك للاطلاع على أرض الواقع على كافة الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لنجاح تجربة إنشاء المدارس اليابانية في مصر.



كما أوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه الدعوة لرئيس الوكالة اليابانية للقيام بجولات ميدانية في مصر، خلال زيارته الحالية، لتفقد ما تشهده البلاد من مشروعات تنموية ضخمة تساهم في رسم خريطة مصر الاقتصادية والاستثمارية على نحو يقودها إلى التنمية الحقيقية، وكذلك ليتسنى له كمسئول ياباني إدراك النجاح الذي تولد من نتيجة ا

