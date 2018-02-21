التشامبيونزليج.. يونايتد يختبر قوته أمام إشبيلية

ومواجهة مرتقبة بين روما وشاختار





على المصرى

يخوض مانشستر يونايتد الإنجليزى اختباراً صعباً أمام مضيفه إشبيلية الإسباني، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، فيما يبحث روما الإيطالي على الثأر من مضيفه العنيد شاختار الأوكراني، فى ملعب "دونباس آرينا"، فى ختام لقاءات الذهاب لدور الستة عشر من دورى أبطال أوروبا.

وتطفو على السطح أزمة البرتغالى جوزيه مورينيو المدير الفنى للشياطين الحمر، مع نجم الفريق الفرنسى بول بوجبا، حيث تحوم الشكوك حول مشاركة لاعب الوسط أساسياً في مباراة اليوم، حيث لم يلعب 90 دقيقة كاملة في الشهر الأخير، بعدما استبعده مورينيو خلال الخسارتين ضد توتنهام ونيوكاسل في الدوري الإنجليزى، وبينهما الفوز على هادرسفيلد.

ويعيش بوجبا فى فترة غير سعيدة، بسبب الدور الذي منحه له مورينيو، خصوصاً فى المتطلبات الدفاعية، وأدى وصول المهاجم التشيلي ألكسيس سانشيز من أرسنال في فترة الانتقالات الشتوية إلى تفاقم الاختلافات المزمعة، إذ لم يخض الثنائي "بوجبا-سانشيز"، 90 دقيقة كاملة سوياً.

وليست المرة الأولى التي يفشل فيها مورينيو، الطامح للتتويج بدوري الأبطال مع بورتو البرتغالي (2004) وإنتر الإيطالي (2010)، بالتعامل مع أحد نجومه الموهوبين، على غرار ما حصل سابقاً مع البلجيكي كيفن دي بروين والمصري محمد صلاح نجمي مانشستر سيتي وليفربول راهناً.

وهذه المواجهة القارية الأولى بين يونايتد، المتوج في 1968 و1999 و2008 والذي يشارك في المسابقة القارية الأم بعد تتويجه بطلاً للدوري الأوروبي "يوروبا ليج" للمرة الأولى في تاريخه، وإشبيلية الذي خلفه "الشياطين الحمر" في رفع كأس "يوروبا ليج"، علماً بأن الفريق الأندلسي كان صاحب أقل عدد من النقاط من بين المتأهلين من دور المجموعات (9).

وكان أفضل انجاز لإشبيلية بلوغه ربع النهائي في 1958، وهو عول كثيراً هذا الموسم على مهاجمه الفرنسي وسام بن يدر صاحب 17 هدفاً في جميع المسابقات، وبلغ الفريق الأندلسى، تحت إشراف مدربه الجديد الإيطالي فينتشنزو مونتيلا، هذا الدور أربع مرات في آخر 5 مشاركات له، الا أنه فشل في بلوغ ربع النهائي، فيما يخوض يونايتد ثمن النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014.

امتحان أوكراني لروما

يحل روما الإيطالي على شاختار دونيتسك الأوكراني، منتشيا من ثلاثة انتصارات متتالية وارتقائه إلى المركز الثالث في الدوري المحلي، ولو بفارق كبير عن نابولي ويوفنتوس، وسيكون باب التأهل مفتوحاً على مصراعيه بين شاختار وروما الذي انتهى مشواره في الدور ثمن النهائي لنسخة 2010-2011 على يد الفريق الأوكراني بالخسارة أمامه 2-3 ذهاباً وصفر-3 إياباً، ليرفع رصيده إلى 3 انتصارات في أربع مباريات بعد مواجهتين في دور المجموعات لموسم 2007.

ويخوض روما الأدوار الاقصائية للمرة السادسة في آخر 7 مشاركات، لكنه بلغ ربع النهائي آخر مرة في موسم 2008، فى المقابل تفوق شاختار على نابولي القوي في دور المجموعات، ورافق مانشستر سيتي (فاز عليه 2-1 إياباً) إلى ثمن النهائي، بفضل ترسانته البرازيلية.