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طاقة
محلب: مصر ستبدأ تصدير الغاز بعد عام 2020
الأربعاء 21 فبراير 2018 03:45 م
المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء
أخر الأخبار
المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء
معتز محمود
قال المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، إن عمليات استيراد الغاز من إسرائيل عبر الأراضى المصرية تتم من خلال القطاع الخاص.
وأضاف خلال مشاركته بندوة في جامعة الإسكندرية، أن مصر تعد أكبر مركز لتداول الطاقة فى المنطقة، لافتاً إلى أن استيراد الغاز لا يمكن أن يمر إلّا بعد اعتماده من الحكومة المصرية، مع الأخذ في الاعتبار النواحي الأمنية.
ولفت محلب إلى أن حقل ظهر هو من أكبر حقول غاز بالبحر المتوسط وبداية من 2019 لن تكون هناك حاجة إلى استيراد الغاز، متوقعاً أن تبدأ مصر في تصدير الغاز بعد عام 2020 عقب بدء العمل في حقل ظهر.
وشهدت الندوة حضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء عمرو الشبكشي رئيس الرقابة الإدارية، ورؤساء الجامعات السابقين، وعمداء الكلية وطلاب الجامعة.
وأشار مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، إلى أن الدولة تتبنى حاليا إنشاء 13 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية للتوسع العمرانى، إضافة إلى مشروع هضبة الجلالة، الذى كان فيه تحدى للطبيعة، حيث بلغت أعمال النسف للصخور نحو 120 مليون متر.
واعتبر محلب، أن العاصمة الإدارية ليست من الرفاهية، بسبب الزيادة السكانية ونقل الإدارة من وسط القاهرة والحفاظ على القاهرة التاريخية والتراثية.
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