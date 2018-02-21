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بنـــوك
الإسكندرية يطور خدمة الانترنت البنكي
الأربعاء 21 فبراير 2018 03:12 م
بنك الاسكندرية
أخر الأخبار
بنك الاسكندرية
سهير محمد
قام بنك الإسكندرية بتطوير خدمة الانترنت البنكي بإضافة خصائص جديدة وشكل جديد لتسهيل التعامل على الخدمة من خلال وجهة إطلاق صفحة جديدة مزودة بجداول ورسومات توضيحية تمكن العميل من استخدام الخدمة من خلال مختلف الأجهزة المتصلة بالإنترنت مثل اجهزة اللاب توب والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.
وأعلن البنك لعملائه على موقعه الإليكتروني أن جهة التصفح اصبحت متوفرة باللغة العربية و الانجليزية و مزودة بجداول توضيحية كما تتيح للعميل انشاء قائمة المستفيدين المفضلة و امكانية اضافة صورة شخصية لكل مستفيد لتسهيل عمليات التحويل اليومية كما يتيح الاطلاع والتعامل على جميع حساباتك ببنك الإسكندرية باللغة العربية أو الإنجليزية بالإضافة الى رموز الامان للحماية
وتتيح خدمة الانترنت البنكي لبنك الإسكندرية التحويل النقدي بين الحسابات ببنك الإسكندرية بمختلف العملات أو إلى أي بنك داخل جمهورية مصر العربية والاطلاع على تفاصيل جميع بطاقاتك البنكية وسداد مستحقات بطاقات الائتمانية وإعداد قائمة المستفيدين المفضلة وإمكانية إضافة صورة شخصية لكل مستفيد لتسهيل عمليات التحويل اليومية والاطلاع على حسابات الودائع لأجل، وشهادات الإيداع و حسابات التمويل، والسحب على المكشوف
كما أصبح العميل يستطيع تخصيص الصفحة الشخصية بصورته الشخصية بالإضافة إلى خاصية البحث عن جميع فروع البنك ومواقع الصراف الألي التابعة لبنك الاسكندرية في جميع أنحاء الجمهورية
كما تتيح الخدمة بعد التطوير عرض أحدث اسعار الصرف وامكانية تحويل العملات المتعددة من خلال حاسبة العملات بالإضافة إلى إمكانية تحويل مرتبات العاملين ألياً للشركات
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