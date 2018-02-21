مدبولي لملاك مثلث ماسبيرو: التطوير انطلق وإما المشاركة أو تعويض

بدور إبراهيم



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع ملاك منطقة "مثلث ماسبيرو" للاتفاق على بدء تنفيذ مخطط تطوير المنطقة على الفور

وحضر الاجتماع المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، والدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتخطيط العمراني والتطوير الحضري، واللواء أيمن عبدالتواب، نائب محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية.



** 600 مليون جنيه تعويضات





وفي بداية الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولي: نحن كدولة دفعنا حتى الآن نحو 600 مليون جنيه كتعويضات للشاغلين لإخلاء المنطقة، ونحن حالياً في شبه المرحلة الأخيرة من التعامل مع الشاغلين، ولذا يجب أن ننهي هذا الاتفاق معكم، فهذا المشروع بدأناه كدولة وسنكمله.





وأضاف وزير الإسكان: هذا هو الاجتماع الأخير لي معكم، وأمامكم 3 خيارات، إما التوقيع على اتفاق بالمشاركة في أعمال التطوير مع الدولة، أو أن تختاروا عدم الاستكمال، ووقتها سيتم استصدار قرارات لنزع الملكية طبقاً للقانون، لتنفيذ مخطط التطوير، وستحصلون على حقوقكم وتعويضاتكم المالية فوراً، وإما أن تحصلوا على أرض بديلة في مدينة 6 أكتوبر بنفس القيمة بأفضل منطقة بالمدينة لتنفيذ مشروع عمراني.



** التطوير انطلق



وأكد الوزير أن قطار التطوير انطلق، ولا نملك ترف الوقت، ولدينا هدف أن يكون هذا المشروع في مرحلة التنفيذ على الأرض واقعياً خلال شهور قليلة، وسنبدأ قريبا بناء الوحدات السكنية للشاغلين الذين اختاروا العودة للمنطقة مرة أخرى، ولذا سننتظر ردكم خلال الأيام القليلة المقبلة.



وقال وزير الإسكان: يتم الحديث عن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو منذ 40 سنة وأكثر، ولم يجرؤ أحد على التحرك في هذا الملف، والحمد لله، تم اقتحام هذا الملف، ونجحنا في التفاوض مع الشاغلين بصورة حضارية أشاد بها الجميع، وسيتم تنفيذ مخطط تطوير المنطقة، موضحاً أن تعويضات الشاغلين ستتعدى المليار جنيه، والحكومة قطعت شوطاً كبيراً في هذا الملف، ولن يتم التراجع عنه.



وخاطب الوزير ملاك ماسبيرو، قائلاً: يسعدنا مشاركتكم في تطوير هذه المنطقة، فهذا المشروع سيخرج إلى النور، وستكون منطقة ماسبيرو على أعلى مستوى من التنفيذ، والرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع هذا الملف باهتمام شديد في ظل جهود الدولة في تطوير المناطق غير المخططة.



وقال المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة: لقد تم بذل جهد كبير جداً في الفترة الماضية على أرض الواقع، لكي يكون لهذه الأرض قيمة، وما حدث في الفترة الماضية إنجاز غير مسبوق، وأكثر من 85 % من السكان تم تعويضهم وإخلاؤهم من المنطقة، وسنمضي بسرعة كبيرة في أعمال الإزالة، وتجهيز الأرض للتطوير.



وأعلن عدد من ملاك ماسبيرو موافقتهم على المشاركة في مخطط تطوير المنطقة، قائلين: "إحنا معاكم" .



وهنأوا الحكومة على النجاح في التفاوض مع الشاغلين، وتعويضهم بصورة حضارية، وأكد جزء منهم جاهزيتهم للتوقيع فوراً على الاتفاق.



وكلف وزير الإسكان مسئولي صندوق تطوير المناطق العشوائية بسرعة توقيع الاتفاق معهم، بالتنسيق مع محافظة القاهرة، بينما أعلن عدد آخر منهم أنهم سيردون رسمياً بعد أخذ موافقة المساهمين في شركاتهم.



