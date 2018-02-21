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استثمار
رجال الأعمال تنظم معرضًا للصناعات المغذية لمجموعة العربي
الأربعاء 21 فبراير 2018 02:36 م
معرضاً للصناعات المغذية
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معرضاً للصناعات المغذية
المال - خاص
تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين -الثلاثاء المقبل- معرضاً للصناعات المغذية لمجموعة شركات العربي، والتى تعد أحد النماذج الناجحة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمقر الجمعية بالجيزة.
وقال المهندس حسن الشافعى، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن معرض العربى للصناعات المغذية بداية لعقد سلسلة من المعارض، بالتعاون مع شركات الأعضاء بالجمعية بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن المعرض يعد أحد التوصيات التي صدرت عن ندوة "المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. الطريق إلى التنمية الاقتصادية"، التي عقدتها الجمعية يوم 28 نوفمبر العام الماضى.
وأضاف الشافعى، أن الجمعية تهدف من خلال هذه المعارض إلى تعريف الشباب من العاملين في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الراغبين فى ايجاد فرص للعمل في هذا القطاع على مدخلات الإنتاج الخاصة بالشركات الكبرى لتشجيعهم لإنتاج تلك المدخلات، والمساعدة فى تسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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