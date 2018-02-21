إيكون تختار التجارى الدولى ضامنًا لعرض شراء أكرو مصر

التجارى الدولى 22

رجب عزالدين



وافق مجلس إدارة شركة "إيكون" للصناعات الهندسية المعمارية، على اختيار البنك التجارى الدولى لإصدار خطاب الضامن الخاص بعرض الشراء المختلط على شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية.



ووافق المجلس بالإجماع، بجلسته المنعقدة -أمس الثلاثاء- على اختيار شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية للقيام بدور سمسار الصفقة.



وأقرت عمومية إيكون فى 6 فبراير الجاري، عرض الشراء الإجباري المختلط لنحو 69.9% من النسبة المكلمة لأسهم شركة أكرو مصر للشدات والسقالات والمعدنية بسعر 30.75 جنيه للسهم.



ووافقت العمومية على معامل مبادلة 3.51 سهم من إيكون، مقابل التنازل لصالحها عن كل واحد من أسهم أكرو.



ويبلغ رأسمال ايكون 249.4 مليون جنيه، موزعًا على 62.3 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للواحد.