قوائم انتظار العلامات اليابانية تمتد إلى 6 أشهر

سوبارو

المال ـ خاص



تراوحت قوائم انتظار العديد من العلامات التجارية اليابانية، بين شهر حتى 6 أشهر، لبعض الطرازات اليابانية المتوافرة فى السوق المحلية.



ويتواجد فى سوق السيارات 6 علامات تجارية يابانية، تويوتا، وسوبارو، وهوندا، وميتسوبيشى، وسوزوكى، ونيسان.



وكشف وكلاء وموزعين معتمدين لتلك العلامات، عن أن تزايد الطلب على بعض الطرازات، مع قلة المعروض تسبب فى ارتفاع قوائم الانتظار عليها، مقابل العلامات الأوروبية أو الصينية.



وقال مصدر بشركة تويوتا إيجيبت، إن قوائم انتظار الفئة الأولى من كورولا، التى أعلنت عنها الشركة رسمياً مطلع الشهر، تتراوح بين شهرين إلى 6 أشهر، بعد تزايد الإقبال عليها.



وكشف المصدر عن أن موزعين وتجار تمكنوا من استلام الدفعات الأولى منها، وبيعها بسعر أعلى من السعر الرسمى بقيمة تصل 30 ألف جنيه، فى ظل عدم توافرالفئات الأخرى من كورولا.



وقال مصدر بمجموعة أبو غالى موتورز، وكلاء سيارات سوبارو، إن قوائم انتظار XV تمتد لأكثر من 6 أشهر، مشيراً إلى أن تسليم الدفعة الأولى من الجيل الجديد من إمبريزا مارس المقبل.



وأشار إلى أن طرح XV Face Lift ساهم بشكل كبير فى زيادة معدلات الإقبال على السيارة، ما دفع الشركة لدراسة إمكانية زيادة الحصص الاستيرادية منها، بعد استهدافها الحصول على حصة سوقية %15 من مبيعات السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات.



وأضاف أن الشركة تسعى خلال الفترة الحالية لخفض قوائم الانتظار على طرازاتها لتصل إلى 3 أشهر فقط، فى محاولة للسيطرة على الموزعين وإلزامهم بالبيع بالسعر الرسمى.



وقال حسن إسكندرانى، مدير تسويق هوندا بشركة النيل للتجارة والهندسة، إحدى شركات مجموعة الفطيم، إن قوائم انتطار CR - V تمتد إلى الأول من سبتمبر المقبل، كما أن تسليم الدفعات الأولى من سيفك خلال أبريل المقبل.



وأكد أن الشركة تحافظ على مستويات الأسعار لأكثر من 6 أشهر، دون تغير، وساهمت بشكل كبير فى إقبال المستهلك على طرازات العلامة اليابانية، موضحاً أن ثبات مستوى الأسعار يرجع إلى تثبيت وزارة المالية للدولار الجمركى عند مستوى 16 جنيهاً، إلى جانب الحصول على السيارات بأسعار ثابتة من الشركة الأم العالمية.



وتمتد قوائم انتظار متسوبيشى لانسر على الفئتين الأولى والثانية، لمدة تصل إلى شهر ونصف، فيما لا تتوافر بالسوق الفئة الثالثة والرابعة.



أما عن نيسان، أكد علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف، الموزع المعتمد لسيارات نيسان، أن قوائم الانتظار بين 4 إلى 6 أشهر على طرازات قشقاى، ونيسان بيك آب ذو الكبينة المفردة، أو الدوبل.



وأشار إلى أن قوائم انتظار سوزوكى لا تتخطى شهر واحد، فى ظل تواضع عدد السيارات التى يتم استيرادها، وبيعها بالسوق.



وقال السبع، إن أداء سوق السيارات خلال شهرى يناير وفبراير جاء ضعيفًا، سواء بالنسبة للطرازات المستوردة أو المجمعة، مع الارتفاع الكبير فى تمويل علميات الإنتاج والاستيراد.



وأوضح أن غالبية شركات السيارات تحاول تجنب مخاطر تكدس المخزون من السيارات، وارتفاع تكلفة التخزين، وبالتالى فإن المجازفة بزيادة الإنتاج أو الاستيراد، يدفع إلى المزيد من الخسائر لدى الشركات، لا سيما أن السوق ما زالت تعانى من الركود.



وأضاف السبع أن تزايد الطلب على السيارات اليابانية، جاء بعد أن شهدت غالبية طرازات ارتفاعات منطقية فى أسعارها، مقارنة باقى العلامات التجارية سواء الأوروبية أو الكورية.