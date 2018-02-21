السويدى وبيراميدز تقتنصان 4 ملايين متر مربع بالعاشر

تتسلمان قطعتى الأرض خلال شهرين





كتب – عمر سالم:

علمت «المال» أن شركتى «السويدى بى آر باركس» و«بيراميدز»، العاملتين فى مجال التطوير الصناعى، اقتنصتا 4 ملايين متر أراضٍ بالعاشر من رمضان، بواقع مليونى متر لكل منهما.

وكشفت مصادر بهيئة التنمية الصناعية لـ«المال»، أن هيئة المجتمعات العمرانية تنتهى الأسبوع المقبل من توفير قطعتى الأرض لتسليمها للشركتين الفائزتين خلال الشهرين المقبلين بحد أقصى، وذلك بعد إنهاء بعض الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة للتخصيص.

كانت 6 شركات قد تقدمت بعروضها الفنية والمالية لهيئة التنمية الصناعية للحصول على 4 ملايين متر مربع بالعاشر من رمضان، من بينها مجموعة مواد الإعمار القابضة CPC، ومجموعة التنمية الصناعية IDG، والتجمعات الأردنية و«السويدى بى آر باركس»، و«بيراميدز».

وطرحت هيئة التنمية الصناعية 8 ملايين متر مربع أراضٍ للمطور الصناعى، بواقع 4 ملايين متر مربع بالسادات مثلهما فى مدينة العاشر من رمضان، بعد توقف الطرح للمطورين لمدة 10 سنوات.

وتمت ترسية أراضى السادات بداية يناير الماضى، وفازت بها شركة «بولاريس» للتطوير الصناعى على مساحة 1.4 مليون متر مربع، بينما اقتنصت شركة «بى آر باركس» التابعة لمجموعة السويدى مساحة 1.4 مليون متر مربع، كما حصلت مجموعة مواد الإعمار القابضة «CPC» على 1.1 مليون متر مربع، فيما تم تأجيل ترسية أراضى العاشر أكثر من مرة نتيجة بعض الإجراءات الفنية الخاصة بتوفير الأراضى.

وأضاف المصدر أن مدة تطوير الأراضى وإمدادها بالمرافق تتراوح بين «18 - 24» شهرا، مؤكدا أن وزارة الصناعة تولى أهمية كبيرة لملف توفير الأراضى اللازمة لتلبية احتياجات الاستثمار الصناعى.

والمطور الصناعى، عبارة عن شركات تتولى مسئولية تطوير الأراضى، والمناطق، والمجمعات الصناعية، وإمدادها بالمرافق اللازمة، وتقديم الخدمات اللوجيستية والأمنية، وأعمال الصيانة، والتسويق والترويج محليا وعالميا، عبر مناقصات تطرحها هيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى إدارة المنطقة.

وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد أكد سابقا أن استراتيجية التنمية الصناعية تستهدف توفير 60 مليون متر مربع من الأراضى المرفقة حتى عام 2020، وضخ استثمارات ضخمة فى البنية التحتية اللازمة لدعم المناطق الصناعية ومعدلات الإشغال بها، ووضع آليات جديدة لإدارتها بكفاءة وفاعلية تضمن تحقيق التنمية المستدامة.



