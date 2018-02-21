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بنـــوك
أورنج – مصر تسعى لاقتراض 7 مليارات جنيه
الأربعاء 21 فبراير 2018 01:09 م
أورنج
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اورنج
خاطبت 14 بنكًا للحصول على موافقات مبدئية
كتب – محمد سالم وسيد بدر:
خاطبت شركة أورنج – مصر للاتصالات عددا من البنوك المحلية، للحصول على قرض بقيمة تصل إلى 7 مليارات جنيه، لتمويل خطة توسعاتها فى السوق المحلية.
وقالت مصادر لـ«المال» إن خطاب الشركة طلب الحصول على موافقة مبدئية من البنوك للمشاركة فى تدبير القرض، بأجل زمنى يقترب من 7 سنوات، مشيرة إلى أن أورنج ستتولى تكوين التحالف المصرفى المقرر أن يوفر السيولة.
وأشارت إلى أن الشركة تحدثت مع قرابة 14 بنكا فى السوق، يتصدرها: الأهلى ومصر والتجارى الدولى والعربى الأفريقى الدولى وقطر الوطنى الأهلى وإتش إس بى سى والإمارات دبى وأبو ظبى الوطنى.
وأوضحت أن جزءا من القرض سيوجه لسداد ديون قائمة، لافتة إلى أن الشركة بصدد إرسال مذكرة المعلومات الخاصة بالقرض فى أقرب وقت.
وبلغت أرصدة القروض المستحقة على الشركة نحو 4.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، بينما تسجل أرصدة التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل 1.3 مليار جنيه، تبعا للقوائم المالية المجمعة المنشورة على موقعها الإلكترونى.
كان مارك هاريون، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لأورنج مصر، قد قال فى حوار مع «المال»، أواخر ديسمبر الماضى، أن الوضع المالى للشركة سيشهد تحسنا ملموسا فى 2018، بدليل تحقيقها هامش ربح خلال الربع الثالث من العام الحالى وفقا للقوائم المالية المعلنة بلغت نسبته %8، مبينا أن أورنج لن تضطر بعد ذلك إلى دفع فوائد عن الأموال المقترضة من المجموعة الأم.
وعقد مجلس إدارة الشركة، أمس، للنظر فى نتائج الأعمال غير المدققة عن السنة المالية المنتهية فى ديسمبر الماضى، تبعا لبيان إفصاح للبورصة.
وأجرت أورنج، خلال الشهر الماضى، زيادة قوية على رأس المال المدفوع ليصل إلى 16.3 مليار جنيه بدلا من مليار، كما رفعت رأس المال المرخص به إلى 20 مليار جنيه.
وجاءت الزيادة من خلال تحويل أرصدة دائنة بقيمة 750 مليون يورو (15.23 مليار جنيه) للمساهم الرئيسى بالشركة «إم تى تليكوم آى سى آر إل»، واكتتاب عام ومغلق لقدامى المساهمين بقيمة 89.5 مليون جنيه.
وتعكف الشركة على تحديث شبكتها لتقديم خدمات الجيل الرابع للمستخدمين بكفاءة كبيرة، استعدادا للاستثمار فى تكنولوجيا الجيل الخامس 5G.
ووقعت ذراع أورنح فى مجال الإنترنت «أورنج داتا»، أمس، اتفاقا مدته 3 سنوات مع الشركة المصرية للاتصالات يتضمن إتاحة عدة بدائل لتقديم خدمات الإنترنت الثابت.
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