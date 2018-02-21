123 مليون جنيه أرباح أورنج بالربع الأخير من 2017‎

اورنج

المال – خاص



كشفت أعمال شركة أورنج مصر للاتصالات، عن تحقيقها صافي ربح مجمع خلال الربع الأخير من العام الماضى، بقيمة 123 مليون جنيه، ما يمكنها من تخفيض صافي خسائرها المجمعة بنسبة 35.5٪ لتصل إلى 1.6 مليار جنيه.



وأرجعت السبب الرئيسي لهذه الخسارة إلى الزيادة في القروض، فضلاً عن زيادة أسعار الفائدة بمقدار 600 أساس خلال عام 2017، مما أثر على إجمالي تكاليف الاقتراض.



وأوضحت النتائج أنه تم دفع 50٪ من تكاليف الاقتراض لمجموعة أورنچ، مقابل الفوائد على 750 مليون يورو الممنوحة لأورنچ مصر خلال عامي 2016 و 2017.



جدير بالذكر أن الشركة أتمت عملية رسملة هذه القروض في 15 فبراير 2018، بزيادة رأس مالها من 1 إلى 16.3 مليار جنيه، أن نجاح عملية زيادة رأس المال وإعادة الهيكلة اللاحقة لقروضها المحلية سيؤثران إيجابيًا على صافي نتائج أعمال الشركة في 2018.



وأضافت أن إطلاق الشركة مجموعة من العروض الجديدة أدى إلى زيادة في عملاء نظام الاشتراك الشهري وعملاء الأنظمة المختلطة بنسبة 20%، مما عزز إيرادات الشبكة.



وارتفعت الإيرادات المجمعة بنسبة 7.5٪ على أساس سنوي لتصل إلى مبلغ 12.677 مليون جنيه، وقد ظلت قاعدة العملاء ثابتة على أساس سنوي بالرغم من دخول مشغل رابع، كما زاد إجمالي متوسط العائد من المستخدم بنسبة 6.7 % على أساس سنوي.



وأشارت إلى أن الشركة وضعت برنامج طموح للتحول نحو تعزيز المركز المالي للشركة، مما عوض التأثيرات السلبية للتضخم المرتفع وارتفاع تكاليف الوقود والكهرباء، وأرتفع مجمل الربح المجمع بنسبة 7.5٪ على أساس سنوي، ليصل إلى 9.7 مليار جنيه، وبلغت الأرباح المجمعة قبل الفوائد والضريبة والاهلاك والاستهلاك مبلغ 3.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 25.4٪ على أساس سنوي بالرغم من الزيادة الكبيرة في تكاليف الشبكة بسبب تعويم الجنيه.



وزادت الأرباح المعدلة [1] قبل الفوائد والضريبة والإهلاك والاستهلاك بنسبة 53.4% لتبلغ 3.9 مليار جنيه، وبلغ صافي الأرباح التشغيلية المجمعة مبلغ 1.1 مليار جنيه مضاعفًا إلى 15.8 مقابل 2016.



وبعد استلام ترددات الجيل الرابع في سبتمبر 2017 حصلت الشركة على جائزة أوكلا (Ookla) باعتبارها أسرع خدمة موبيل إنترنت في مصر لكل من العملاء الأفراد والشركات، ونمو حجم حركة الإنترنت (+ 39% علي أساس سنوي)، ونجاح العروض الثرية للموبيل إنترنت، وإطلاق عروضها الجديدة للإنترنت الثابت، مع إعادة تمويل الشركة مما تجعل اورنچ مصر متفائلة جداً بشأن السوق المصرية في عام 2018.