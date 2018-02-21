نصير يدرس إعادة هيكلة المصرية العالمية EIM ويستعد لضم توكيلات جديدة

محمد حمودة مدير المؤسسة القانونية العربية

شريف عيسى



يدرس رجل الأعمال خالد نصير، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات ألكان القابضة، إعادة هيكلة بعض شركاته، التى من بينها المصرية العالمية للسيارات EIM، وكلاء كيا، ورينو، وهيونداى للشاحنات وغيرها تمهيداً لضخ استثمارات جديدة، فى إطار توسيع نطاق أعمالها، والاستحواذ على وكالات جديدة خلال الفترة المقبلة.



كشف محمد حمودة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة القانونية العربية الدولية للمحاماه والاستشارات القانونية، المستشار القانونى لشركات نصير، عن أن الفترة الماضية شهدت العديد الإخفاقات، الأمر الذى استدعى إعادة هيكلة داخلية بالتعاون مع أحمدشرف الدين، رئيس مجلس الإدارة لتولى منصب مستشار الهيكلة.



وأكد حمودة أن التغيرات التى تشهدها EIM فى هيكلها الإدارى لن تؤثر على مركزها المالى، وقوة العلامات التجارية التابعة لها، مشيراً إلى أن نصير على مدار الفترة الماضية، تمكن من ضخ استثمارات ضخمة فى كل من كيا، ورينو، وغيرها من العلامات التجارية، حتى تصبح من الشركات الرائدة فى مجال السيارات فى مصر، والشرق الأوسط.



وكشف أن EIM تعمل على اقتناص وكالات جديدة، عقب الانتهاء من الهيكلة، بما يمهد الطريق أمامها للاستحواذ على الحصة الأضخم داخل السوق.



تأسست EIM جروب 1979، شركة ضمن مجموعة ألكان القابضة، التى تتألف من 5 شركات، تعمل فى مجموعة من الأنشطة الاقتصادية المعنية بتمثيل الشركات المتعددة الجنسيات، وخدمات التمويل، والتخزين بالمناطق الحرة وتأهيلها.



وتتولى المجموعة حالياً توفير خدمات ما يقرب من 28 علامة تجارية فى أكثر من 8 قطاعات اقتصادية فى مصر، ويعمل لدى الشركة أكثر من 1875 موظفًا، وتتواجد فى أكثر من 17 محافظة، فى 29 موقعاً.



واستحوذت EIM على وكالة رينو عام 1979 كمستورد حصرى لمنتجات العلامة الفرنسية، وتتواجد رينو فى أكثر من 25 مركزًا، ما بين صالات عرض، مراكز لخدمات ما بعد البيع والصيانة، إلى جانب منافذ لبيع قطع الغيار الأصلية.



أما بالنسبة لكيا، فوفقاً للموقع الرسمى للمجموعة فإنه فى 2006 تأسست الشركة المصرية الدولية للتجارة والتوكيلات EIT، موزع وحيد لسيارات كيا فى مصر، بعد سحب التوكيل من رجل الأعمال وليد توفيق، على أن تكون إحدى الشركات التابعة للشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات EIM، التى بدأت العمل رسمياً فى الأول من مايو 2006.



تتواجد الآن EIT فى السوق المصرية فى 12 محافظة، عبر 17 مركزاً، ما بين صالات عرض، مراكز لخدمات الصيانة، وما بعد البيع، ومنافذ لبيع قطع الغيار.



وبحسب نتائج أعمال كيا، ورينو، على مدار 5 أعوام الماضية، فى الفترة من 2013 وحتى 2017، الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، قفزت مبيعات العلامة الفرنسية %16، بعد تمكنها من بيع 9519 سيارة خلال 2017، مقارنه بمبيعاتها خلال 2013 والبالغ إجماليها 8221 وحدة.



وارتفعت الحصة السوقية لرينو من %3.1، إلى %17 نهاية العام الماضى، فى ظل الإعفاءات والامتيازات الجمركية، التى تتمتع بها مجموعة من طرازات العلامة التجارية، وفقاً لاتفاقية أغادير الموقعة بين مصر والمغرب.



أما عن كيا، تراجعت مبيعاتها بنسبة %54، بعد أن بلغ عدد السيارات التى تمكنت من بيعها خلال 2013 ما يقرب من 12 ألفاً و532 وحدة، مقابل 5746 سيارة نهاية العام الماضى.



كما تراجعت الحصة السوقية للعلامة التجارية الكورية من %4.8 إلى %4 تأثرًا بقرارات التعويم، وارتفاع أسعار السيارات.



ويضم نشاط مجموعة EIM العديد من العلامات التجارية، كونها الوكيل الحصرى لكل من كيا، ورينو، فإنها أيضاً تتولى توزيع أتوبيسات يوتنج الصينية، وهيونداى للشاحنات والأتوبيسات منذ 2010، وكونها الوكيل لشركات عالمية فى مجالات المعدات الثقيلة مثل كوماتسو منذ 1980، وداولن للهدم الهيدروليكى منذ 2005، وبوماج لضغط التربة منذ 2003، إلى جانب كوميس لمولدات الطافة والمحركات.



ويشمل النشاط التجارى للمجموعة، وكالتى TMC لمعدات الجر والشوكة منذ 1990، وPB للوادر الجانبية، كما أنها الوكيل الحصرى لموتوسيكلات ياهاما، والعديد من المعدات التجارية، والخدمات العامة فى أنشطة التسويق البحرية، بخلاف ماهندرا للمعدات الزراعية، ومعدات الطاقة الشمسية.