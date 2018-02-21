السويدى إليكتريك توقع أعمال كهربائية بالكويت بقيمة 5.5 مليون دينار

شركة السويدى إليكتريك

رجب عزالدين



أعلنت شركة السويدى إليكتريك اليوم الأربعاء، عن توقيع إحدى شركاتها التابعة عقد أعمال كهرباء فى الكويت بقيمة إجمالية 5.5 مليون دينار كويتى.



وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن شركة السويدى اليكتريك للمشاريع الهندسية –المملوكة لمجموعة السويدى بنسبة 49% قامت بتوقيع عقد بالكويت قيمته 5.5 مليون دينار كويتى وذلك لتنفيذ أعمال إنارة الشوارع.



وأضافت الشركة إن التعاقد يشمل تجديد نظام إنارة الشوارع القائم وتزويد نظام إضاءة الشوارع الجديدة مع إدارة طاقة الإضاءة المركزية وذلك فى اطار زمنى 24 شهر تبدأ من مارس 2018.



وفازت السويدى اليكتريك فى ديسمبر الماضى بممارسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بخصوص خط ربط برج العرب-مرسى مطروح. كما وقعت فى نفس الشهر عقد مع الشركة القابضة لكهرباء مصر بقيمة 570 مليون جنيه لأعمال مشروع محطة توليد كهرباء أسيوط البخارية.

