بورصة العقود الآجلة تقترب بعد إقرار البرلمان تعديلات سوق المال

شريف سامى 6

❏ تدعم السيولة محليًا وتجذب شريحة جديدة من المتعاملين والصناديق



أسماء السيد



أبدى عدد من الخبراء فى السوق المحلية، تفاؤلهم بآلية «بورصة العقود اﻵجلة» التى تم إقرار الضوابط التنظيمية الخاصة بها مؤخرًا، ضمن تعديلات قانون «سوق المال» لما لها من آثار إيجابية حول دعم السيولة محليًا، إضافة إلى تعدد الأدوات المالية وجذب شريحة جديدة من المتعاملين وصناديق الاستثمار.



وأشاروا إلى أن تلك اﻵلية موجودة لدى الكثير من اﻷسواق الخارجية ووجودها وتطبيقها محليا، من شأنه تحسين النظرة للسوق، لافتين إلى عدة مخاطر أولها: أن الآلية جديدة مما قد يجعلها فى بداية اﻷمر تقتصر على فئة معينة من المستثمرين، إلى جانب تخوفهم من ظهور عمليات احتكار من قبل كبار المتعاملين.



وناقشت «المال» الخبراء فى عدد من الإجراءات التنظيمية، ﻹنشاء «بورصة العقود اﻵجلة»، ومن بينها وضع حد أدنى لرءوس أموال شركات الوساطة التى سيسمح لها بتنفيذ العمليات بـ 10 ملايين جنيه، فضلا عما تضمنته الضوابط المنصوص عليها فى القانون بأنه يحق للهيئة فى الظروف الطارئة التى تقدرها أن تطلب من البورصة أو الجهة القائمة بالمقاصة، والتسوية فيها اتخاذ اﻹجراءات التى تراها لازمة للحفاظ على استقرار حركة التداول فى البوصة، أو تصفية أى عقود مستقبلية أو خيارات أو مبادلة.



ووافق مجلس النواب، على تعديلات مشروع قانون سوق المال ليرد فى الباب الثانى من القانون آلية «بورصة العقود اﻵجلة» وإجراءاتها المُنظمة، موضحا أن رأس مالها لا يقل عن 20 مليون جنيه، ومن الممكن أن تقوم البورصة المصرية، بإنشاء بورصة عقود، مع وجود أحقية لبنوك الاستثمار العاملة فى السوق المحلية بإنشاء بورصة قائمة بذاتها.



وتتولى شركات السمسرة والوساطة فى اﻷوراق المالية، تنفيذ العمليات بشرط ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، مع أحقية التعامل فى العقود لحسابها بشرط اﻹفصاح لبورصة العقود والهيئة عن كل التعاملات التى تمت لحسابها أو لحساب العاملين بها.



وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، إن الهيئة وضعت البنية التحتية والتشريعية وشروط اﻹنشاء لبورصة «العقود اﻵجلة»، وتبقى دور الدراسات التى تحدد جدوى الموضوع من عدمه وطرق التداول ونوع السلع المتداولة.



ورأى أن وجود آلية جديدة فى السوق المحلية، مثل «بورصة العقود اﻵجلة» سيعمل على جذب مزيد من السيولة بشرط تنفيذ اﻵلية بشكل صحيح، وتوافر الرغبة لدى المتعاملين، ونوعية السلع التى سيتم التعامل عليها.



وتطرق إلى الحديث عن مخاطر إنشاء «بورصة العقود»، وأهمها غياب الوعى لدى المتعاملين، مما سيجعلها تقتصر على فئة بذاتها فى بداية التطبيق، إضافة إلى مخاطر التشغيل العادية ومخاطر الكسب وتشغيل الرخص.



وتابع أن أى سوق فى العالم تحتاج إلى توعية المتعاملين، موضحًا أن أى آلية جديدة تحتاج إلى رقابة قوية وتشريعات مفصلة، وعقوبات رادعة فى حالات المخالفات، موضحًا أن إنشاء منظومة جديدة فى السوق المحلية، مثل «العقود اﻵجلة» تتطلب مزيد من التوعية والدورات التدريبية والقواعد المنظمة.



وحول العقوبات التى ذكرتها الهيئة، والخاصة بإلغاء العقد فى العمليات الطارئة أو إلغاء ترخيص البورصة حال تكرار المخالفات، أوضح «سامى» أن إلغاء الترخيص سيكون فى حالة المخالفات الجسيمة التى تضر بالسوق ككل، مستشهدًا على ذلك بأحقية إدارة البورصة المصرية، إيقاف التعامل على الأسهم، فضلا عن إمكانية قيام «الرقابة المالية» بسحب ترخيص أى شركة وإيقافها حال وجود مخالفات.



ونصت المادة «26» من الباب الثانى، على أنه للهيئة فى الظروف الطارئة التى تقدرها، أن تطلب من البورصة أو الجهة القائمة بالمقاصة والتسوية فيها اتخاذ اﻹجراءات التى تراها الهيئة لازمة، للحفاظ على استقرار حركة التداول فى البوصة أو تصفية أى عقود مستقبلية أو خيارات أو مبادلة.



ولمجلس إدارة الهيئة - حفاظا على استقرار السوق وحماية المتعاملين فيها - إلغاء ترخيص البورصة فى حال تكرار مخالفة أحكام هذ القانون أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة، تنفيذًا له أو النظام اﻷساسى للبورصة، على أن يصدر القرار متضمنًا أحكام معالجة ما يترتب عليه من آثار.



وفيما يتعلق بالضوابط المتعلقة، بألا يقل رأس مال شركات السمسرة والوساطة فى اﻷوراق المالية عن 10 ملايين جنيه، مع رسوم ترخيص، قال «سامي» إنه من الطبيعى عند تطبيق آلية جديدة اختيار شركات ذات ملاءة قوية لمواجة المخاطر المالية المحتملة.



فى السياق ذاته، حدد طارق أباظة، العضو المنتدب بشركة «النعيم» للسمسرة فى اﻷوراق المالية، فائدة «بورصة العقود اﻵجلة»، فى زيادة السيولة وإضافة ميزة تنافسية للسوق المحلية، مقارنة بالأسواق الأخرى، موضحًا أن مشتقات العقود اﻷجلة لها العديد من المستثمرين الذين يحبذونها.



وأضاف، أن بورصة العقود اﻵجلة، تخاطب شريحة جديدة من المتعاملين، متوقعًا أن تجذب تلك اﻵلية عددا كبيرا من صناديق الاستثمار والتحوط التى تفضل وبشكل كبير العقود اﻵجلة ، كما أنها آلية تتواجد فى عدد من اﻷسواق الخارجية منذ فترة كبيرة.



و»صناديق التحوط» تستخدم سياسات وأدوات استثمارية متطورة لجنى عوائد تفوق متوسط عائد السوق، أو معيار ربحية معين، من دون تحمل نفس مستوى المخاطر.



ونوه بأن مخاطر «العقود الآجلة» لها علاقه بالخسارة فى قيمة العقد نتيجة لتغير اﻷسعار والظروف المحيطة.



وأشار إلى أن الهيئة وضعت شرطا بضرورة اشتراك شركات الوساطة فى اﻷوراق المالية العاملة ببورصة «العقود اﻵجلة» فى صندوق تأمين كنوع من الحماية من المخاطر غير المتوقعة، موضحًا أن تلك الخطوة من شأنها تقليل حدة المخاطر حال حدوثها.



وألزمت الهيئة شركات الوساطة فى بورصات العقود اﻵجلة، بالاشتراك فى صندوق تأمين المتعاملين، لتغطية المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى بورصة العقود اﻵجلة.



وفيما يتعلق بالعقوبات المفترض تطبيقها حال حدوث مخالفات فى العقود، قال، إن تلك العقوبات مبالغ فيها.



وعلق عونى عبد العزير، رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، على العقوبات التى تعتزم الهيئة إقرارها حال وجود مخالفات، بقوله إن قانون سوق المال لعام 1992 المادة «20 و21 « تنصان على أنه يحق لرئيس الهيئة إلغاء العمليات على اﻷسهم حال وجود مخالفات.



وتابع: «وهو ما تتجه الهيئة إلى تطبيقة فى «بورصة العقود الآجلة» فمن حقها إلغاء العقود حال وجود مخالفات لحماية حقوق اﻷقلية، مؤكدًا أن العقوبات ستكون متدرجة، إيقاف مؤقت فى البداية، ثم إلغاء تام وهكذا».



وأشار إلى أن التخوف المتعلق ببورصة العقود الآجلة، راجع إلى الخشية من حدوث احتكارات من قبل لاعبين كبار، وهو ما قد يدفع للارتفاع بسعر سلعة معينة عن قيمتها الحقيقة.



وأكد ضرورة استطلاع أراء كل مؤسسات المجتمع المدنية التى لها علاقه بسوق المال قبل وضع اللائحة التنفيذية.



وقال إيهاب السعيد، العضو بمجلس إدارة البورصة المصرية، إن الهيئة وضعت الخطوط العريضة لتأسيس بورصة «العقود اﻵجلة» إلا أننا فى حاجإ إلى قوانين مكملة لها علاقة بالشق الجنائى والمدنى، إضافة إلى اللوائح المنظمة والتوعية محليًا بوجود تلك اﻵلية الجديدة.



وأوضح أن إنشاء بورصة «العقود اﻵجلة» سيواجه العديد من العراقيل أهمها البيروقراطية، وعدم وضوح آليات التنفيذ، وغياب الوعى بتلك اﻵلية، مما يجعلها تقتصر على المؤسسات وصناديق الاستثمار، فيما سيغيب عنها تمثيل اﻷفراد.



وفيما يتعلق بشرط الحد الأدنى لرءوس أموال شركات السمسرة والوساطة فى اﻷوراق المالية التى سيسمح لها بالعمل فى بورصة العقود الآجلة ، قال إن كبرى الشركات لا تواجه مشكلة فى تلك الشروط الموضوعة.



وبورصة «العقود اﻵجلة» تنشأ وفقًا ﻷحكام المادة «26» من قانون سوق المال لعام 95 يتم التداول فيها على العقود التى تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو عينية أو مؤشرات اﻷسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التى تحددها الهيئة، سواء كانت فى شكل عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود مبادلة وغيرها من العقود النمطية.