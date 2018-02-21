اتحاد المصدرين: 133 مليون دولار قيمة صادرات القطن حتى الآن

القطن

❏ السنتريسى: 200 ألف قنطار المتبقى من المحصول.. و%24 زيادة فى التوريد



دعاء حسنى



سجلت تعاقدات تصدير الأقطان المصرية خلال الموسم التصديرى الجارى 2017/2018، 47 ألف طن قطن، أى ما يعادل 940 ألف قنطار، بقيمة تبلغ 133 مليون دولار، منذ بداية الموسم التصديرى فى سبتمبر الماضى، حتى 18 فبراير الجارى، وفقا لما كشفه نبيل السنتريسى رئيس اتحاد مصدرى الأقطان.



كشف السنتريسى لـ«المال»، عن ارتفاع تعاقدات تصدير الأقطان المصرية، خلال الموسم التصديرى الجارى 2017/2018، الذى بلغ 47 ألف طن، بزيادة بلغت قرابة %24، مقابل الموسم الماضى الذى بلغت جملة تعاقداته 38 ألف طن.



أشار إلى أن المتبقى من محصول القطن العام الماضى البالغ إنتاجيته قرابة 1.4 مليون قنطار شعر، 200 ألف قنطار، عقب التعاقد على تصدير قرابة 940 ألف قنطار، فضلاً عن استهلاكات المغازل المحلية التى بلغت 200 ألف قنطار.



أوضح رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، أن سعر تصدير الأقطان المصرية يبلغ حالياً 146 سنت لبرة، بما يقترب من 2834 جنيهًا للقنطار لصنف جيزة 86، فيما يبلغ سعر صنف جيزة 94، 144 سنت لبرة، بما يقترب قيمته من 2800 جنيه.



توقع السنتريسى، هدوء الطلب على الأقطان المصرية خلال الأسابيع المقبلة من الموسم التصديرى الجارى، الذى ينتهى فى أغسطس المقبل.