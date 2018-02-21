مجدى طلبة يؤجل تأسيس شركة قابضة

مجدى طلبة رئيس المجلس التصديرى للملابس

المرسى عزت



قرر رجل الأعمال مجدى طلبة، أحد كبار مصنعى الملابس الجاهزة، تأجيل إجراءات إنشاء شركة قابضة، إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة فى مارس القادم.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن قرار التأجيل جاء لرغبته فى الوقوف على شكل الحكومة الجديدة، ومعرفة توجهاتها.



وأشار إلى أنه لن يتم زيادة استثمارات كايرو قطن سنتر، إحدى أكبر شركاته، فى الوقت الحالى لنفس السبب.



كان «طلبة» رئيس مجلس إدارة شركة كايرو قطن سنتر، قد أعلن أن الأخيرة تستعد لإنشاء شركة قابضة، تمهيدا لطرح جزء من أسهمها فى البورصة.



ويمتلك رجل الأعمال، 3 شركات تابعة، هى: مركز القاهرة للصباغة، وشركة تى إن سى، وكايرو قطن سنتر، ونجحت الأخيرة فى جذب عملاء جدد، من أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وتستهدف «تى إن سى»، لتصنيع الجينز، تنفيذ خطة تصديرية تصل إلى 150 مليون دولار سنويا، وتصدر إلى 32 دولة بمختلف قارات العالم.

