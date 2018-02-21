التخطيط تطلق منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة G2G

- هالة السعيد: المنظومة تفعل الربط بين الجهات الحكومية المختلفة.. وتكافح الفساد



المال - خاص



أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تنفيذ مشروع "منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة – G2G"، والتي يتم من خلالها نقل البيانات إلكترونيًا بين الجهات الحكومية المختلفة.



وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن المشروع يتم عن طريق تصميم وتنفيذ وحدة اتصال مركزية تعمل على تفعيل وتسهيل الاتصال ونقل البيانات بين الجهات الحكومية المختلفة والعمل على وضع الأسس والمبادئ الخاصة بنقل البيانات، إضافة إلى التعاون مع الجهات المختلفة لتحقيق ذلك، مع تفعيل الربط بين الجهات الحكومية المختلفة باعتباره أحد الوسائل الهامة لدعم اتخاذ القرار وتبسيط الإجراءات وتسهيل حياة المواطنين.



وأوضحت وزيرة التخطيط أن المشروع يعد أحد الآليات الهامة في مكافحة الفساد.



وأفاد بيان الوزارة أنه تم الانتهاء من بناء وحدة الاتصال المركزية الجديدة لتبادل البيانات (e-bus) والخاصة بالمنظومة، والتي تعمل على تأمين نقل البيانات والمعلومات بين الجهات الحكومية المختلفة عن طريق شبكة مغلقة، خاصة بالحكومة لتوفير الجهد على المواطنين والمستثمرين، إلى جانب الانتهاء من تطوير وربط وتشغيل عشر خدمات على منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة بصورة مؤمنة وتشغيل خدمات التأمينات الاجتماعية على منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة، كما تم إصدار قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، وتهدف المنظومة بشكل أساسي إلى تقديم الخدمة بشكل أكثر دقة وسرعة.

