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استثمار
سحر نصر: بدأنا نجني ثمار الاستثمار
الأربعاء 21 فبراير 2018 11:53 ص
سحر نصر
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سحر نصر
متابعات
أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي في مركز الخدمات تعد رسالة واضحة لدعم الاستثمار، وتوفير فرص عمل، وزيادة الإنتاجية ودعمها للاقتصاد القومي.
ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت الوزيرة، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز خدمة المستثمرين، الأربعاء، إن «تحسين مناخ الاستثمار يحتاج إلى تضافر الجهود والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة من جميع الوزارات، وبالفعل بدأنا نجني هذا الاستثمار»، وقدمت الشكر لجميع الوزارات في تمثيل 39 وزارة وجهة معنية بمناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وأضافت أن "مناخ الاستثمار قبل 2014 كان يعاني من تدهور شديد ولم تكن هناك قيادة واضحة قادرة تضع رؤية طموحة لبلدنا، ولم تكن هناك استراتيجية للاستثمار، ولم يكن هناك برنامج استصلاح اقتصادي، وكان الإطار التشريعي لم يكن مواكبا لتطلعات العصر وكان قانون الاستثمار موضوعا منذ 20 عاما وكان نظام التمويل لم يكن يدعم ولم تصل الخدمات لجميع فئات المجتمع، وكان هناك ضعف كبير في المؤسسات والأداء البيروقراطي".
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