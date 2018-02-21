رسميا.. Dudec للشحن السريع تبدأ تشغيل خدماتها بمصر‎

Dudec الشركة المتخصصة في مجال الشحن السريع

المال- خاص





بدأت "Dudec " الشركة المتخصصة في مجال الشحن السريع بالسوق المحلي في ظل أسباب رأتها مهمة للبداية هي عدم الالتزام بمواعيد توصيل الشحنات، وتوافر عمالة غير مؤهلة للتعامل مع العميل.





ووفق بيان، تتيح الشركة تكنولوجيا حديثة تساهم فى وضع نظام لكافة العاملين والشحنات والمتاجر الإلكترونية والحسابات داخل الشركة لتعمل بشكل آلى دون أي تدخل بشرى، ليتلخص دور الأفراد فى تنفيذ مايطلبه منهم النظام.



من جانبه أوضح، أحمد عادل الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "Dudec" أن الشركة تخصصت في مجال خدمات الشحن السريع باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتسهيل مهام شركات التجارة الإلكترونية فى توصيل شحنتها إلى العملاء، بالأضافة إلى توفير حلول سريعة تتناسب مع أصحاب المتاجر الإلكترونية بكافة أشكالها.



وألمح أن التحديات التي تواجهها أغلب شركات التجارة الإلكترونية فى السوق المصري بسبب خدمات الشحن، كانت أهم الأسباب التي دفعت فريق العمل إلى إطلاق شركة "Dudec" بشكل فعلي بداية فبراير الحالي.



ونوه إلى أن العميل يحاسب صاحب المنتج وليس شركة الشحن على تأخير موعد الشحنة أو التعامل غير الجيد مع العميل.



وأضاف أن تحسين جودة خدمات الشحن وتسريع توصيل المنتجات للعميل يساهم فى زيادة حجم التجارة الإلكترونية داخل أي سوق على مستوي العالم .



وتستهدف " Dudec "إنشاء 3 مكاتب لخدمة وكلائها بمحافظات الصعيد والقناة والدلتا خلال الـ 3 أشهر المقبلة ، وذلك ضمن خطتها للإنتشار فى مختلف أنحاء الجمهورية.



وتقدم الشركة خدماتها لجميع المحافظات وبأسعار تنافسية لتصل الاسعارالي 15 جنيه داخل القاهرة الكبري ، فى حين تتراوح بين 25 وحتي 30 جنيها للمحافظات الاخري .



وعلي الرغم من إطلاق الشركة بشكل تجريبي في ديسمبر الماضي إلا انها نجحت في تحقيق 20 الف شحنه شهريا .



وتعمل" Dudec" حاليآ من خلال موقعها الالكتروني وصفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك, حيث يستعد فريق العمل لاطلاق التطبيق الخاص لـ" "Dudec عبر انظمة "الاندرويد" الـ" "IOS وذلك خلال الشهرين القادميين.



فيما يقوم فريق العمل باختيار المندوبين علي اسس ومعايير محددة، من اهمها حصول المندوب علي مؤهل عالي، وان يمتلك سيارة او دراجة بخارية بحالة جيدة, بالاضافة إلي الحصول علي الفيش الجنائي للمندوب , وإجراء تحليل المخدرات بالتعاون مع بعض المعامل الكبري , كما يحرص فريق العمل علي إجراء زيارة ميدانية للمندوب للتأكد من حسن الإختيار والإنضمام إلى فريق العمل .



وتسعي الشركة لتوصيل المنتجات في أسرع وقت ممكن حيث تصل مدة توصيل الشحنه حاليا مابين يوم وحتي 4 أيام عمل .





